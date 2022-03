Vom Rockmusiker zum politischen Berater? Donald Trump soll Kid Rock zu dessen Einschätzung bezüglich Nordkorea gefragt haben. 2017 hatte der Sänger dem damaligen US-Präsidenten einen Besuch im Weißen Haus abgestattet.

Er ist bekennender Waffennarr, begeisterter Jäger und glühender Patriot: Kid Rocks Unterstützung für Donald Trump verwundert kaum. Nun hat der Südstaaten-Rocker, dessen bürgerlicher Name Robert James Ritchie lautet, in einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Sender Fox über seine Begegnungen mit dem Ex-Präsidenten gesprochen. Unter anderem erzählte der Musiker von einem Besuch im Weißen Haus im Jahr 2017, bei dem Trump ihn um eine Einschätzung bezüglich Nordkorea gebeten haben soll.

"Was sollten wir Ihrer Meinung nach gegen Nordkorea unternehmen?", soll Trump den Sänger gefragt haben. Letzterer habe sich jedoch nicht in der Lage gesehen, dem Präsidenten einen Ratschlag zu geben. "Ich sagte: 'Was? Ich glaube nicht, dass ich qualifiziert bin, das zu beantworten'", erinnerte sich der 51-Jährige im Interview mit FOX-Moderator Tucker Carlson.

Weiterhin habe Trump seine Meinung zu einem Tweet über US-Schläge gegen Islamisten in Nahost wissen wollen. Der Musiker sei begeistert von der ursprünglichen Formulierung gewesen, die laut dem "All Summer Long"-Sänger sinngemäß jedem, der sich dem Kalifat anschließen wolle, mit dem Tod gedroht habe. Kid Rock sei überrascht gewesen, als der tatsächlich gepostete Tweet einen deutlich milderen Ton angeschlagen habe.