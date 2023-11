Influencerin, Unternehmerin, Beauty-Ikone - und neuerdings auch Schauspielerin: Nach ihrer Hauptrolle in "American Horror Story" soll Kim Kardashian in einer Netflix-Komödie mitspielen.

Influencerin Kim Kardashian (43) baut ihre Schauspiel-Karriere aus: Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, spielt die Gründerin der Loungewear-Firma Skims bald die titelgebende Hauptrolle in der Komödie "The Fifth Wheel". Der Film wird bei Netflix zu sehen sein, denn der Streaming-Gigant konnte sich im Bieterstreit gegen Kinoverleiher und konkurrierende Anbieter durchsetzen. Zwei der fünf Unternehmen sollen sich in letzter Minute zurückgezogen haben, bevor Kardashian sowie die Co-Autorinnen Paula Pell und ihre Ehefrau Janine Brito bei Netflix unterschreiben konnten.

Als Produzentinnen treten Pell, Autorin bei der Comedy-Show "Saturday Night Live", sowie Kardashian auf. Nähere Informationen zum Drehbuch und zur Besetzung wurden bislang hingegen noch nicht öffentlich bekannt gegeben. Nach ihrer Hauptrolle in der letzten Staffel von "American Horror Story" an der Seite von Emma Roberts folgt nun ein weiteres Großprojekt für Kardashian.

Weitere Netflix-Pläne

Die Geschäftsfrau wolle laut "Deadline" ihren Status in den Sozialen Medien nutzen, um die Komödie künftig zu promoten. Schließlich hat sie 364 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram. Die Ex-Frau von Kanye West generiert überdies mit ihrer Reality-Show "The Kardashians" enorme Reichweite und bewies zuweilen unternehmerisches Talent.

Der Kauf von "The Fifth Wheel" durch Netflix ist einer der ersten größeren Verkäufe nach dem historischen SAG-AFTRA-Streik, der Anfang November beigelegt wurde. Darüber hinaus plant der Streaming-Anbieter weitere Mid-Budget-Filme, darunter die romantische Komödie "A Family Affair" mit Nicole Kidman und Zac Efron sowie das Drama "Lonely Planet" mit Laura Dern und Liam Hemsworth.