Rund zwei Wochen dauert es noch, bis "Arielle, die Meerjungfrau" auf der Kinoleinwand zu neuem Leben erwacht. Bei den MTV Movie & TV Awards durften sich Fans nun über einen Vorgeschmack auf die Realverfilmung freuen.

Die diesjährigen MTV Movie & TV Awards hielten eine besondere Überraschung für alle Disney-Fans bereit: Während der Verleihung wurde ein exklusiver Ausschnitt des Live-Action-Remakes von "Arielle, die Meerjungfrau" gezeigt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine beliebige Szene, sondern um einen der wohl kultigsten Momente des Originalfilms aus dem Jahr 1989: In dem rund einminütigen Video sind Halle Bailey als Arielle und Jonah Hauer-King als Prinz Eric auf einer romantischen Bootsfahrt zu sehen, während die Meeresbewohner "Kiss the Girl" singen.

Im englischsprachigen Clip zu hören sind unter anderem Jacob Tremblay ("Luca", "Doctor Sleep") als Fabius, "Hamilton"-Star Daveed Diggs als Sebastian und Comedienne Awkwafina als Möwe Scuttle. Bereits Ende März war bekannt geworden, dass der beliebte Filmsong "Kiss the Girl" einige veränderte Textzeilen enthalten wird. "Es gibt einige Textänderungen in 'Kiss the Girl', weil die Leute sehr empfindlich auf die Vorstellung reagiert haben, dass Prinz Eric sich Arielle in irgendeiner Weise aufdrängen würde", hatte Komponist Alan Menken diesbezüglich in einem Interview mit der US-Zeitschrift "Vanity Fair" erklärt.

"Arielle, die Meerjungfrau" startet am 25. Mai

In den letzten Jahren wurden bereits einige Disney-Klassiker neu aufgelegt. Jetzt ist "Arielle, die Meerjungfrau" dran - der deutsche Kinostart ist am 25. Mai. Der Film ist schon im Vorfeld in aller Munde - unter anderem aufgrund der Hautfarbe der Hauptdarstellerin: Die Tatsache, dass die Titelfigur in der Neuverfilmung von R&B-Sängerin Halle Bailey, einer dunkelhäutigen Frau, gespielt wird, löste im Netz schon weit vor Kinostart hitzige Diskussionen aus.