Die achte Staffel "Kitchen Impossible" geht ins Finale. Bei einer "Best-Friends-Edition" hat Tim Mälzer die Chance, gleich zwei seiner liebsten Feinde auf einmal in die Pfanne zu hauen. Die machen sich das Leben in einer durchzechten Nacht selbst schwer. Mälzer greift später zu faulen Tricks.

Das Staffelfinale funktioniert bei "Kitchen Impossible" immer etwas anders. Drei Köche treten diesmal gegeneinander an, nicht zwei. Statt vier Challenges gibt's nur deren drei. In jeder Challenge treten zwei Köche mit demselben Gericht gegeneinander an. Jeder kommt zweimal dran. Am Ende werden die Punkte addiert. So weit, so neu, so gut.

Tim Raue muss man Fans der erfolgreichen VOX-Show wirklich nicht mehr vorstellen. Der Berliner Sternekoch kann mit Fug und Recht als Mälzers Erzrivale bezeichnet werden. Die Duelle der beiden gehören seit Jahren zum Unterhaltsamsten, was "Kitchen Impossible" zu bieten hat. Die beiden Tims sind nämlich nicht auf den Mund gefallen.

Aber auch Hans Neuner kann mit den beiden Vollblut-Duellanten mithalten. Der österreichische Gastronom führt ein Sternerestaurant in Portugal und hat Tim bei "Kitchen" schon ordentlich den Hintern versohlt. Alle drei sind grenzenlos ehrgeizig. Es geht aufs Ganze.

VOX-Köche erscheinen verkatert zur ersten Aufgabe

Los geht's in Deutschland. Mälzer schickt Raue und Neuner nach München. Im Wirtshaus Beim Sedlmayr, einst ins Leben gerufen vom Volksschauspieler Walter Sedlmayr, kocht Hans Jörg Bachmeier einen Schweinebraten mit Krautsalat und Kartoffelknödel. Das Rezept stammt vom Bachmeiers Mentor und Grandseigneur der deutschen Spitzenküche, Eckart Witzigmann.

Die erste Aufgabe des Tages ist allerdings das Wachwerden. Neuner und Raue haben an ihrem ersten Abend in München wohl ordentlich gezecht. "Gestern haben wir es ein bisschen übertrieben", stöhnt Neuner sichtlich angegriffen. "Habt ihr so etwas wie eine Brühe auf der Karte?", fragt er gleich bei der Ankunft in der Küche. "Ein Reparatursaftl für den Herrn Neuner", bestellt Bachmeier und lacht.

"Jeder Bayer würde diesen Teller sofort zurückgehen lassen"

Schweinebraten ist für den Österreicher Neuner freilich ein vertrautes Gericht. Der Berliner Tim ist dafür ein kompletter Schweinebraten-Neuling. Er verwendet Steinpilze für die Soße. Neuners Ansatz mit Wurzelgemüse ist richtig. Witzigmanns Geheimzutat erraten beide Köche nicht: Brezen. Brezen verleihen der Soße Bindung, und die Lauge sorgt dazu noch für das besondere Umami. "Darum trinken wir gerne Wurstwasser", kommentiert Mälzer, beeindruckt von der Idee. Neuner und Raue sind entsetzt: "Wer trinkt denn gerne Wurstwasser?"

Ganz ohne Brezen oder Wurstwasser bekommen beide Kontrahenten das Wammerl schön zart hin. Probleme bereiten hingegen die Kartoffelknödel. Statt mit der eigenen Kartoffelstärke und Milch, probieren die beiden es mit Eiern und Stärke aus der Packung. Das führt natürlich zu besonders festen Kartoffelknödeln.

Und auch bei der Soße hat sich Neuner verschätzt. Sein Ansatz war zwar der richtige. Dafür hat er das regelmäßige Aufgießen vergessen. Es reicht nur für einen winzigen Klecks pro Teller. "Jeder Bayer würde diesen Teller sofort zurückgehen lassen", kommentiert Kabarettistin Monika Gruber von der Jurybank. Raues fluffigere Knödel machen das Rennen. Am Ende steht es 6,4 zu 4,4 Punkte für den Hauptstadtkoch.

"Bulettenkoch"-Koch Tim Mälzer verhöhnt unterlegenen Gegner

Für die zweite Challenge fliegen Tim Mälzer und Tim Raue nach Norwegen. Das Sternerestaurant "Under" macht seinem Namen alle Ehre. Es liegt nämlich fünfeinhalb Meter unter dem Meeresspiegel. Mälzer schmeckt die Location gar nicht. Für Sterneküche und Schischi hat der Hamburger bekanntlich gar nichts übrig. Hier verkosten die beiden Fiskepudding, eine gegarte Masse aus Fisch und Miesmuschelfond. Der Clou: Angerichtet wird der Fiskepudding in Form einer einzigen kleinen Miesmuschel, außen gefärbt mit Tintenfischtinte. Keine leichte Aufgabe.

Raue stürzt sich sofort in die Analyse: "Ich bin total im Gehirnficktunnel!" Der Berliner ist verwirrt: "Ich habe das noch nie geschmeckt." Mälzer gewohnt schlagfertig: "Sag mal, hast du in den letzten sechs Jahren einen Schlaganfall gehabt? Das ist das Prinzip von 'Kitchen Impossible', dass wir nicht wissen, was es ist." Mälzer sieht's pragmatisch. "Fischklops", kommentiert der Hamburger abfällig. Er soll recht behalten.

Raue kombiniert verschiedenste Aromen und kocht eine Farce aus Fisch, Miesmuscheln, brauner Butter und Eiern. Mälzer püriert lediglich Fisch, Salz und Stärke und pinselt das ganze schwarz an. Mälzers naiver Ansatz ist richtig. Das muss auch Raue anerkennen: "Mälzer hat es wirklich in jeder kleinsten Disziplin besser gemacht als ich. Punkt." Raues Muscheln soufflieren aufgrund der Eier. Mälzer gewinnt mit grandiosen 7,5 zu 5,6 Punkten. "Eine bodenlose Frechheit, dass so ein Pommeskoch, so ein Bulettenkoch so was hinkriegt", wettert Raue. Mälzer höhnt: "Das war mir einfach zu einfach heute."

Schummeln, tricksen, ablenken

In der letzten Aufgabe treten Mälzer und Neuner gegeneinander an. Schauplatz für das Duell ist Kreta. Auf der griechischen Insel kochen die beiden Lammhaxe auf Löwenzahn und einen traditionellen Pudding aus gekochtem Traubensaft. Tim ist verwirrt. Er kann den Traubenpudding nicht richtig einordnen. Beim Einkaufen auf dem Markt bekommt er Unterstützung von einer ortsansässigen Verkäuferin. Die erklärt ihm die Zutaten.

Bevor Hans an denselben Stand kommt, packt Mälzer ihn freundschaftlich an der Schulter und führt ihn ganz unschuldig in die Gegenrichtung. "Du Sau, du miese, miese Sau", kommentiert Raue das unsportliche Manöver. Dann geht's ans Kochen. Auf dem Bio-Bauernhof von Panagiotis Manganas müssen die beiden in einer Freiluftküche über offenem Feuer kochen. Das führt zu jeder Menge Schummelei.

"Der ist ja nur am abgucken", beschwert sich Mälzer. Tim will seinen unfairen Vorteil vom Vormittag natürlich nicht verlieren. "Jedes Mal, wenn du bei mir auf den Tisch guckst, 10 Euro", schnauzt er Neuner an. Das ist aber noch lange nicht das Ende von Mälzers psychologischer Kriegsführung. Er leiht sich Kaktusfeigen von Hans, obwohl er genau weiß, dass die nicht ins Rezept gehören. Hans soll denken, er wäre auf dem richtigen Weg. "Ist das durchtrieben? Oh ja!", freut sich Mälzer. Am Ende wird es alles nichts nützen. Neuner gewinnt mit 6,5 zu 5,7 auf Kreta.

Der Endstand lautet 13,2 Punkte für Mälzer, 12,0 für Raue und 10,9 Punkte für Neuner. Mälzer gewinnt die "Best-Friends-Edition" und damit auch das Staffelfinale von "Kitchen Impossible". Eine gelungene achte Staffel geht zu Ende. Trotz teils sinkender Quoten konnte "Kitchen" auch in der achten Auflage vollständig überzeugen. Es bleibt zu hoffen, dass es noch viele Jahre so weitergeht.