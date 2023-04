"A Clockwork Conspiracy" lautet der Titel des fünften und bislang umfangreichsten "Trine"-Abenteuers. THQ Nordic stellte den Koop-Knobel-Titel überraschend vor, der bereits im Sommer 2023 auf den Markt kommen soll.

Ein bisschen Kitsch, ein wenig Kommerz und viele Knobeleien: Die "Trine"-Reihe des ehemaligen Indie-Entwicklerstudios Frozenbyte entführt PC- und Konsolenspieler seit Jahren in bunt leuchtende Fantasiewelten, die von drei schrulligen Helden erforscht und letztlich auch gerettet werden müssen. Die Geschichte? Nebensächlich. Was zählt, sind die ausgefuchsten Physik-Rätsel, die sich meist nur durch Teamwork lösen lassen.

Im Sommer 2023 werden sich, so kündigte es Publisher THQ Nordic nun überraschend an, Ritter Pontius, Diebin Zoya und Zauberer Amadeus ein weiteres Mal auf die Socken machen, um sich in "Trine 5: A Clockwork Conspiracy" einer mechanischen Bedrohung zu stellen, die von einer intriganten Adeligen und ihrem gewieften Mechanikus ausgeht.

Demnach führt der 2,5-D-Puzzle-Plattformer das Trio durch 20 von Hand designte Level in einer surrealen Märchenwelt. Für Abwechslung sorgen unter anderem Edelsteinhöhlen, Unterwasser-Abschnitte und ein Luftschiff. Für das sammeln von pittoresken Eindrücken bleibt wenig Zeit, wie auch der Ankündigungstrailer zeigt. Mechanische Gestalten und fiese Ratten machen ihnen ebenso das Leben schwer wie ausgefuchste Rätsel. Besonders stolz sind die Entwickler diesmal unter anderem auf die dynamischen Physikeffekte von Eis, Feuer, Licht, Magneten und Co.

Dynamischer Schwierigkeitsgrad

Ebenfalls raffiniert: Der Schwierigkeitsgrad steigt dynamisch, je nachdem wie viele Spieler sich zusammentun, um das Abenteuer im Koop-Modus zu bestreiten. Auch das neue Skill-Quest-System sowie die kniffligen mehrphasigen Boss-Kämpfe sollen für anhaltende Motivation sorgen.

Publisher THQ Nordic plant, "Trine 5: A Clockwork Conspiracy" für PC, PS4 und 5, Xbox One und Xbox Series S/X sowie Nintendo Switch zu veöffentlichen. Derzeit befindet sich der Titel noch in der Entwicklung. Der direkte Vorgänger erschien vor rund vier Jahren.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy - Announcement Trailer

