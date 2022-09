Im Internet mehren sich Videos, in denen (ver)störende Geräusche aus dem Inneren der neuen iPhone-14-Pro-Modelle zu vernehmen sind: Offenbar entsteht bei der Verwendung populärer Drittanbieter-Apps wie Tiktok, Instagram und Snapchat ein schnell frequentierendes Klackern.

Den Stein ins Rollen brachte ein Tweet des Youtubers Luke Miani. Verusacher scheint die Objektivmechanik einer der iPhone-Kameras zu sein, die sich in rascher Folge zu stabilieren versucht. Darunter fanden sich schnell weitere Beiträge von Usern, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Wie die Webseite "9to5Mac" schreibt, ist es denkbar, dass die Entwickler der Social-Media-Apps ihre Software noch nicht speziell auf das neue Kamera-Setup des iPhone 14 Pro angepasst haben. Denn in der hauseigenen Kamera-App tritt der Fehler nicht auf.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF