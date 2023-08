Schlechte Neuigkeiten für Popstar Dua Lipa: Eine Richterin hat die Klage eines Songwriting-Teams zugelassen, das behauptet, ihr Hit "Levitating" weise starke Ähnlichkeiten zu einem ihrer Songs aus den Siebzigerjahren auf. Eine ähnliche Klage war erst im Juni abgewiesen worden.

Hat sich Dua Lipa bei ihrem Hit-Song "Levitating" inspirieren lassen, ohne dies anzugeben? Dieser Meinung sind die beiden Songwriter L. Russell Brown und Sandy Linzer, die ihre größten Erfolge in den 60er- und 70er-Jahren feierten. Der Song, von dem die beiden Pop-Veteranen behaupten, Lipa habe ihn abgekupfert, gehört allerdings nicht unbedingt dazu: "Wiggle And A Giggle All Night" wurde 1979 von der Sängerin Cory Daye aufgenommen und schaffte es nur in Belgien und den Niederlanden in die Charts. In Belgien kam der Titel bis auf Platz 19, in den Niederlanden verpasste er die Top 20 knapp und belegte Platz 21.

Eine Richterin hat nun entschieden, dass Brown und Linzer ihre Behauptung vor Gericht bringen dürfen. Lipas Anwälte hatte argumentiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die 27-Jährige den vergleichsweise obskuren Song überhaupt gehört hatte, als sie "Levitating" gemeinsam mit den Songwritern Clarence Coffee Jr., Sarah Hudson und Stephen Kozmeniuk schrieb, extrem gering sei. Dem pflichtete die Richterin sogar bei, entschied sich aber dennoch dafür, die Klage zuzulassen.

Die Kläger hätten "gerade noch genügend Beweise" dafür angeführt, dass die Songs sich ähnlich seien. In erster Linie geht es um einen "repetitiven Rhythmus" und eine "Kernmelodie" im Intro von Lipas Hit, die der Popstar kopiert haben soll. Dass Lipa noch von einem zweiten Song des Duos namens "Don Diablo" Elemente entnommen haben soll, wurde von der Richterin hingegen abgewiesen und wird kein Bestandteil des Gerichtsprozesses sein.

Geringe Erfolgschancen für die Kläger

Was dafür sprechen könnte, dass die Popsängerin "Wiggle And A Giggle All Night" bereits kannte, als sie ihren Hit schrieb, ist die Tatsache, dass ihr Album "Future Nostalgia", auf dem sich "Levitating" befindet, stark von der Disco-Musik der Siebziger- und Achtzigerjahre beeinflusst ist. Es ist sogar Teil einer Entwicklung innerhalb jüngerer Popmusik, die von Musikkritikern "Nu Disco" getauft wurde - und "Wiggle And A Giggle All Night" ist ein Disco-Song, wenn auch kein sonderlich bekannter.

Die Chancen Brown und Linzers, mit ihrer Klage Erfolg zu haben, dürften trotzdem gering sein, da sie bereits nur mit "gerade noch genug Beweisen" zugelassen wurde und sie Dua Lipa zudem Vorsatz nachweisen müssen.

Zuletzt war die Reggae-Band Artikal Sound System mit einer Urheberrechtsklage gegen den Popstar gescheitert. Die Gruppe behauptete, ihr Song "Live Your Life" habe als Vorlage für "Levitating" gedient. Der Fall schaffte es nicht einmal in den Gerichtssaal: Im vergangenen Juni wurde die Klage abgewiesen.

"Levitating" ist einer der größten Hits Dua Lipas. Aktuell befindet sich die britisch-albanische Sängerin mit ihrem Song "Dance The Night" zum "Barbie"-Film auf Platz 9 der deutschen Charts. Ihr größter Hit hierzulande war "One Kiss", den sie 2018 gemeinsam mit dem DJ Calvin Harris veröffentlichte und der es auf Platz 1 der Charts schaffte.