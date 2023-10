Der ehemalige "Cobra 11"-Star Tom Beck und seine Frau, "GZSZ"-Darstellerin Chryssanthi Kavazi, werden das zweite Mal Eltern. Das teilte das Schauspiel-Pärchen am Sonntagabend mit seiner Fangemeinde und hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen ...

Tom Beck (45) und Chryssanthi Kavazi (34) werden nochmals Eltern: Ihr Sohn feiert in wenigen Tagen bereits seinen vierten Geburtstag und darf sich nun über ein Geschwisterchen freuen. Die frohe Botschaft teilte das Schauspiel-Paar am Sonntag bei Instagram: Die "GZSZ"-Darstellerin zeigt sich mit leicht gewölbtem Bauch auf einem Foto, auf der sie freudestrahlend eine Zeitung hochhält. Von der selbst kreierten Titelseite ist abzulesen, dass ihr zweites Kind im Frühjahr 2024 zur Welt kommen soll. Weiter heißt es: "Kleiner Beck Nummer 2, wir können es nicht abwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen". Ein zweites Foto zeigt alle drei Familienmitglieder mit der entsprechenden Zeitung.

Baby-News sind gute News

Die Bildunterschrift bestätigt, was Kavazis Lächeln bereits erahnen lässt: "Gute Nachrichten. Unser Herz springt vor Freude", schreibt die 34-Jährige. Die Kommentarspalte quillt förmlich über vor Glückwünschen. Auch "Let's Dance"-Profi Valentin Lusin, der selbst im kommenden Jahr mit seiner Frau Renata Lusin zum ersten Mal Vater wird, freut sich über die Neuigkeiten: "Wow, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute".

Kavazi und Beck sind bereits seit 2015 ein Paar. 2018 folgte die Hochzeit.