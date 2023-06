Die kunterbunte "Pride Week" von "Das perfekte Dinner" endet bei Tim (25) in Berlin-Charlottenburg. Der sorgt mit seinem Drei-Gänge-Menü für ein paar Überraschungen, nur leider fällt sein Dessert durch ...

Mit seiner Freundin wohnt "Das perfekte Dinner"-Fan-Boy und Vertriebsleiter Tim in einer selbst renovierten Wohnung. Warum er als Hetero unbedingt bei der "Pride Month"-Woche mitmachen wollte? "Ich fand es super, gleichzeitig neben dem Dinner auch noch ein Statement setzen zu können für einen respektvollen Umgang miteinander, für mehr Toleranz."

Denn Tim liebt den Austausch mit der Community und lernt immer gerne Neues dazu. Außerdem weiß er durch seine behinderte Schwester, wie sich Ausgrenzung aus der Gesellschaft anfühlt. Seine Leidenschaft ist das Fliegen, was sich auch in seinem Menü widerspiegeln soll. "Das ist so eine Taste im Flugzeug, die man drückt, um sich zu identifizieren", erklärt Tim sein Motto "Squawk Ident". Es gibt:

Vorspeise: Fisch / Dill / BrotHauptspeise: Eisbein / Kaviar / BrennnesselNachspeise: Schokolade / Brezel / Popcorn

"Klingt sehr außergewöhnlich", lässt sich Jan (36) gerne von den Geschmackskombinationen überraschen. Brennnesseln hat er zumindest schon einmal probiert: "Ich kam mir vor wie ein Hase. Es schmeckt grün." Sally (34) freut sich auf den letzten Abend der Woche: "Ich bin ganz euphorisch!"

Tobi lobt die Vorspeise: "Total ausgewogen"

Als Vorspeise serviert Tim peruanische Ceviche mit Dillöl und Cracker. "Ich fand die ganze Kombination von süß, sauer, Schärfe und Fischgeschmack total ausgewogen", lobt Tobi (37). Sally und Karsten (57) schmeckt der Cracker am besten: "Das sah schön aus, und dieses leicht Überwürzte zu der Ceviche, das war toll."

"Es gibt Eisbein. Klingt erst mal eklig", weiß Tim. Doch statt der gekochten Schweinehaxe macht er ein gezupftes Eisbein vom Kalb nach dem Rezept seiner Oma. Dazu: Erbsenpüree, Senf-Kaviar und Brennnessel-Pesto aus frisch geernteten Brennnesseln. "Mit dem Brennnessel-Pesto hat er mich überrascht", hat Sally so etwas noch nie gegessen. Auch Jan ist angetan: "Die Hauptspeise war sehr überraschend. Die hat sich anders präsentiert als erwartet."

Karsten ist "von der Nachspeise enttäuscht"

Der Nachtisch: Brownies mit Salzbrezeln, Popcorn und Tonkabohnen-Eis. "Das ist das, was ich abends gerne essen, wenn ich auf der Couch sitze", war Tims Idee dahinter, da er eigentlich kein Dessert-Typ ist. "Mir ist es tatsächlich ein bisschen zu viel", meint Karsten den Tonkabohnen-Geschmack. "Von der Nachspeise war ich wirklich ein bisschen enttäuscht", hatte er sich etwas anderes vorgestellt als matschige Salzbrezeln im Schokoteig.

Sallys Fazit: "Das Menü war richtig gut. Aber mir hat so ein bisschen der Pep gefehlt." Mit 33 Punkten landet Tim auf Platz 3. Gewinner ist Karsten mit sensationellen 37 Punkten. Abschließende Worte von Tobi zur Pride-Woche: "Ich hoffe, dass wir als Community-Vertreter dafür sorgen konnten, dass man mitkriegt, dass wir keinem etwas Böses wollen und dass wir einfach nur wollen, dass alle gleich behandelt werden."