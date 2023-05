Seit knapp 20 Jahren ist Steffen Henssler als TV-Koch bekannt. Sein privates Hobby aber brachte dem 50-Jährigen in Jugendjahren Ärger mit der Polizei ein. Im MagentaTV-Talk "More Than Talking" mit Verona Pooth erzählt er die ganze Geschichte.

Ob bei "Grill den Henssler" (sonntags, 20.15 Uhr, VOX) oder "Mälzer und Henssler liefern ab!" - wenn Steffen Henssler als TV-Koch auftritt, geht es regelmäßig um den Wettkampf. Nicht viel anders sieht es in der Freizeit des inzwischen 50-Jährigen aus: Wenn er nicht gerade hinter dem Herd steht, betreibt Henssler gerne Motorsport. Einen kleinen Einblick in diese Welt gewährt er in der fünften Folge des Talkformats "More than Talking" (ab 18. Mai bei MagentaTV abrufbar). Im Gespräch mit Verona Pooth beichtet Henssler sogar eine Jugendsünde.

"Ich war damals mit meinem Bruder unterwegs", erinnert sich der Star-Koch: "Wir haben ewig lang gearbeitet." Um 2 Uhr nachts fuhren sie über eine nahezu menschenleere Straße nach Hause: "Es war nichts los und da denkst du dir: Alter, jetzt auch noch warten an einer roten Ampel, mal ne gelbe." Sie seien auch "etwas schneller gefahren", räumt Henssler ein.

Auf einmal habe ein Auto schräg vor ihm geparkt: "Ich frag' mich: Was will der denn jetzt von mir? Und will so rückwärts zurückfahren. Auch ein Auto!" Plötzlich standen zwei Zivilpolizisten neben den geöffneten Fenstern des Wagens: "Ich 'ne Knarre am Kopf, mein Bruder 'ne Knarre am Kopf", erzählt der gebürtige Schwarzwälder weiter. Es folgte "ein riesiges Geschrei": "Motor aus! Hände vom Lenkrad! Die Tür ging auf, du wurdest auf den Boden gerissen. Wie in so 'nem Film." Letztendlich seien die beiden in Handschellen auf die Wache gebracht worden, "weil die dachten, dass wir das Auto geklaut haben".

Pooth: "Du tanzt dem Leben ein bisschen auf der Nase herum"

Inzwischen tobe er seine Leidenschaft nur noch privat auf der Rennstrecke aus: "Da wirst du auf der Straße tatsächlich ruhiger." Auf der Rennstrecke "Test Event Area" in Mendig bei Koblenz, wo das Gespräch stattfand, präsentiert Steffen Henssler zum Abschluss, was sein Rennauto namens "Schnelle Nummer" alles drauf hat. Auf der Zielgeraden wird er von Moderatorin Pooth mit einer obligatorischen Champagnerdusche empfangen.

Doch Henssler spricht auch über ernste Themen: Unter anderem erzählt er vom frühen Tod seiner Mutter und seiner Kindheit, die von einem Alltag zwischen Restaurant und Schule geprägt war. "Du tanzt dem Leben ein bisschen auf der Nase herum", stellt Pooth letztlich fest: "Und das finde ich wirklich gut".