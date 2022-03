"Krass! Das kam unerwartet" In Folge 4 der VOX-Datingshow "Prince Charming" gab es einige Überraschungen. So wurde plötzlich ein Kandidat zum Mit-Favoriten, den bislang niemand auf der Uhr hatte. Und der bislang wenig draufgängerische "Prinz" Kim knutschte sich plötzlich durch die Reihen ...

Wer mit wem? Das war in Folge 4 der aktuellen "Prince Charming"-Staffel (VOX) mehrmals die Frage. Gibt es bei den Heteroformaten stets nur ein Objekt der Begierde, kann es in der Gay-Version des "Bachelors" natürlich auch unter den Kandidaten knistern. Und das tat es! Villen-Senior Arne (40) gestand im Interviewraum, zarte Emotionen für Konkurrent Felix (24) zu entwickeln - und auch der schien nicht ganz abgeneigt. Noch aber überstürzten beide nichts.

Nur freundschaftliche Gefühle füreinander zu haben, behaupteten dagegen Bon (28), Max (25) und Jan (26), die zwischendurch miteinander kuschelten, was der auf "Prinz" Kim (31) fixierte Manfred (33) unangebracht fand. Dass er seine diesbezüglichen Beobachtungen in der "Gentlemen's Night" am Vorabend Kim gesteckt hatte, war beim Rest der Crew gar nicht gut angekommen, das ließen alle Manfred deutlich spüren, bis der sich zu einer Entschuldigung durchrang: Er habe die Kuscheleien vielleicht überinterpretiert. "Hinterfotzig warst du!", schimpfte Jan, doch schließlich beschlossen alle, dem "Verräter" - unter Vorbehalt - zu verzeihen. "Jetzt vergessen wir das, und dann können wir ja nach vorne schauen", lautete Bons Fazit.

Vize-Mister-Gay-Germany Maurice (22) beschäftigte indes nur eines: Warum hatte ihn Kim bislang nie zum Date eingeladen? "Wenn ich da jetzt nicht drin steh', betrink' ich mich!", kündigte er an, als die nächste Einladung in die Villa flatterte. Doch endlich: Gemeinsam mit Max (25), Robin (23) und Thomas (30) durfte er zum Date an den Strand, wo erst mal eine Runde Workout auf alle wartete. Anschließend ging es zur Abkühlung ins Meer, dann gab es Cocktails und Einzelgespräche - bis Kim mit zwei Überraschungen herausrückte. Thomas überreichte er eine "Vorab-Krawatte", die ihm in der nächsten "Gentlemen's Night" den Verbleib in der Villa sicherte - und Maurice durfte zum Einzeldate bleiben!

"Magst du hier schlafen?"

Das verblüffte die anderen Kandidaten ziemlich, war der junge Versicherungskaufmann bislang doch nicht unbedingt als Favorit aufgefallen. "Maurice passt nicht zu Kim. Auf gar keinen Fall", fand Kevin (32) und war damit nicht alleine. Fürs TV-Publikum bot sich allerdings ein anderes Bild, denn Kim und sein für den Abend Auserwählter schienen beim und nach dem Dinner ziemlich gut zu harmonieren.

So gut, dass es schließlich zum Kuss kam und beide ganz verlegen wurden. "Ich bin bei dir wie so'n Teenie", stellte Kim fest, woraufhin Maurice antwortete: "Da haben wir was gemeinsam." Und damit nicht genug! "Magst du hier heute Abend schlafen?", machte der "Prinz" ein Angebot, das Maurice nicht ablehnen wollte.

Als man in der Villa realisierte, dass sich ausgerechnet Maurice das erste Übernachtungsdate geangelt hatte, wuchs das Erstaunen. "Krass! Das kam unerwartet!", brachte es Jan auf den Punkt, der in der Folge davor den ersten "Prinzen"-Kuss bekommen hatte. Klar, dass Maurice am nächsten Tag ausgefragt wurde, doch über das, was zwischen ihm und Kim in der Nacht passiert war, hielt er sich weitgehend bedeckt, was natürlich die Spekulationen erst recht anheizte - zumal er auffallend müde war.

Lippenkontakte in Serie

Als die nächste "Happy Hour" mit anschließender "Gentlemen's Night" anbrach, herrschte dementsprechend "Jagdstimmung", wie Arne es ausdrückte. Alle legten sich kräftig ins Zeug, um bei Kim Eindruck zu schinden, was den einen mehr, den anderen weniger gelang. Auffallend war, dass Kim selbst in Aufreißerlaune zu sein schien, romantisches Übernachtungsdate hin oder her.

So knutschte er etwa stürmisch mit Jan im Schlafzimmer, mit Maurice gab's ebenfalls eine romantische Knutsch-Fortsetzung sowie einen Stein in Herzform als Geschenk, und ... plötzlich kam's auch mit Arne zu Lippenkontakt! Der küsste zwar zurück, war aber etwas überfordert, hatte er Kim doch gerade seine Gefühlschaos wegen Felix gestehen wollen.

Wusste der "Prinz" etwa nicht, was er wollte? Zumindest, wen er nicht wollte, war am Ende der Folge klar: Gehen mussten Pascal (24), Jean-Cedric (30) und zu Arnes großer Enttäuschung auch Felix. Wer von den verbliebenen neun Kandidaten wohl Kims Herz erobern würde?