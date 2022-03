"Zwei an einem Tag? Das krieg ich nicht hin!" - In Woche 6 machte "Bachelor" Dominik überraschend schlapp und verweigerte einer Favoritin den Kuss. Eine andere Lady rückte in seiner Gunst weit vor.

Die Gruppe wird kleiner, die Probleme werden größer! Nur noch sieben Frauen sind im Rennen um die letzte Rose des "Bachelors". Beim Beach-"Glamping" unter Palmen wollten die Ladys ihren "Nachbarn" Dominik eigentlich besser kennenlernen. Doch der hat Anna an einen anderen Ort entführt, um dort das nachzuholen, was er bei ihrem ersten Date verpasst hatte - und mehr! Das sorgt für ordentlich Stunk, zertrampelte Herzen und einen fiesen Korb für Jana-Maria. Ein Drama in mehreren Akten ... Zunächst gab es eine bittere Abfuhr für Chiara. Nach einer spirituellen Wanderung mit einem mexikanischen Schamanen war diese sehr euphorisch: Sie sehe eine "sehe, sehr, sehr gute Grundlage" für sich und Dominik. Doch der wollte den weiteren Abend lieber mit Anna verbringen und schickte Chiara nach Hause: "Ich hab mich sehr abgelehnt gefühlt. Es tut einfach weh!", gestand die. Dabei hatte sie doch am nächsten Tag Geburtstag! Das Reinfeiern bestand nun daraus, gemeinsam auf die Rückkehr von Anna und Dominik zu warten. Vergebens! Umso zünftiger verfluchte man den Rosenkavalier: "Er hat mir unnötigerweise auf mein Herz getreten", polterte das Geburtstagskind. "Übernachtungsaktion" mit Folgen Die glückliche Auserwählte vergnügte sich unterdessen mit dem "Bachelor" im Infinity-Pool, wo man denn endlich auch den lang ersehnten Kuss nachholen konnte. "Sie küsst schon sehr gut!", lobte Dominik. "Der Kuss hat auf jeden Fall gematcht, war schön!", erklärte Anna. Und so bekam die 33-jährige Hamburgerin dann auch eine Einladung: "Ich würde mich riesig freuen, wenn du hierbleibst!" - "Ich hab nicht so Lust!", scherzte sie. Laut Dominik wurde es eine kurze Nacht: Man sei erst um fünf Uhr ins Bett, habe Musik gehört, getanzt. Und das alles ohne RTL-Kameras. "Ich bin müde, aber auch glücklich!", gestand der 29-Jährige. Durch diese "Übernachtungsaktion" habe Anna jetzt "echt einen Vorsprung". Und die anderen Mädels? Die waren immer noch stinksauer! "Ich kann mir richtig vorstellen, wie klein Dominiks Eier sind, wenn der kommt gleich!", ätzte Chiara. Und tatsächlich, der "Bachelor" hatte Muffensausen: "Ich pinkel mir in die Hose, wenn ich nur daran denke, da gleich runterzugehen!", gestand er vor dem Wiedersehen mit den restlichen Damen. Immerhin hatte er ein Geschenk dabei: den Kuchen für Chiara. "Ich hab voll den Puls!", erklärte die bei dem Anblick, schluckte ihren Ärger aber doch runter. "Ich hatte Angst, dass Chiara ihm die Torte ins Gesicht wirft!", verriet Franzi. "Deine Reaktion heute war echt uncool!" Die große Eifersuchtsszene kam dann aber von Jana-Maria. Als Dominik sie für den Abend einladen wollte, war die gar nicht so angetan: "Nach dem Date mit Anna machst du ein Date mit mir? Kannst du dann abschalten und dich nur auf mich konzentrieren?" Der "Bachelor" war vor den Kopf gestoßen und gelobte Jana-Maria unter vier Augen: "Ich kann dir versprechen, dass meine Gedanken nur bei dir sind. Du bist schlecht gelaunt mir gegenüber. Hör auf, bitte, jetzt so abzublocken!" Das abendliche Rendezvous bekamen sie dann einigermaßen über die Bühne - wenn auch mit sehr viel Alkohol. Zunächst wurde aber noch mal diskutiert: "Deine Reaktion heute war echt uncool!", beschwerte sich Dominik. "Du hast gestern mit Anna geschlafen!", konterte Jana-Maria. "Ja, sie auf der linken, ich auf der rechten Seite!" Mehr Wein für Jana-Maria! Nach wer weiß wie vielen Gläsern Rotwein stand Jana-Maria dann der Sinn nach knutschen. Damit war sie leider allein: "Nä, kein Bock!", entfuhr es Dominik - und das war kein Scherz. "Es fühlt sich für mich nicht richtig an, zwei Frauen an einem Tag zu küssen!", gestand er. "Das ist vielleicht eine moralische Sache von mir. Zwei an einem Tag? Das krieg ich nicht hin!" Wer jetzt auf eine erneute Eskalation von Jana-Maria hoffte, hatte die Rechnung offenbar ohne den Rotwein gemacht. "Dann können wir abbrechen hier!", scherzte die nur und gab zu: "Das war schon komisch, dass er aus dem Nichts gesagt hat: 'Nä, ich küss dich heute nicht!' Aber ich versteh's!" Bitte was? Weinselig schwenkte man zum nächstbesten Thema: Jana-Marias Unterwäsche - oder besser das Fehlen ebendieser ... Ihr Fazit des Abends: "Ich glaube, ich bin nicht mehr Number One, aber ich kämpfe um ihn!" Für Emily und Franzi hat es sich derweil ausgekämpft. Letztere hatte es fast schon geahnt. Mit Tränen in den Augen erklärte die Blondine: "Traurig, dass viele Männer mich nur auf mein Aussehen beschränken und mich nicht kennenlernen wollen!" Dominik habe ihr fast nur Komplimente wegen ihres Aussehens gemacht. "Dann ist er nicht der Richtige für mich!"