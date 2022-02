Der Kölner Straßenkarneval findet statt - während rund 700 Kilometer entfernt der Krieg ausbricht. Der WDR entschied sich zunächst, an der geplanten Festzugs-Übertragung festzuhalten. Doch wie sieht es mit den anderen TV-Sendern aus?

"Auch 2022 überträgt das ZDF, schon traditionell, zur Weiberfastnacht die Kölner Karnevalssitzung", verlautbarte der Mainzer Sender vor wenigen Wochen. Bereits im Januar wurde diesmal vor 450 Gästen im Kölner Tanzbrunnen open air aufgezeichnet, am heutigen Abend sollte zur Primetime die Ausstrahlung folgen. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat sich das ZDF nun jedoch kurzfristig dazu entschieden, auf die Sendung zu verzichten. Stattdessen soll ein rund zweistündiges "maybrit illner spezial" ab 19.40 Uhr über die aktuelle Lage informieren.

Im ZDF wird heute also kein "Kölle Alaaf" ertönen. In den Straßen Kölns hingegen wird trotz des Ukraine-Russland-Konflikts ausgelassen gefeiert. "Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht danach sehr groß - und das Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich", teilte das Festkomitee laut Medienberichten gegenüber dpa mit. "Es wäre aus unserer Sicht auch das falsche Signal." Im Netz reagierten viele Menschen fassungslos auf diese Erklärung. Doch wie ist die Stimmung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Wie steht es um die weiteren Karnevalssendungen im ZDF, im Ersten und im WDR, die für diese und kommenden Woche geplant waren?

Karneval im ZDF

Auch "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" - im ZDF-Programm eingeplant für Freitag, 25. Februar, 20.15 Uhr - wurde in diesem Jahr bereits vorab aufgezeichnet. Der Rosenmontagszug und alle Sitzungen wurden abgesagt wegen Corona, die Mutter aller Fastnachtsitzungen hingegen sollte trotzdem stattfinden. Ob das ZDF diese Devise angesichts der aktuellen Situation beibehält, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt, also einen Tag vor Ausstrahlung, hat der Sender das Format noch nicht aus dem Programm gestrichen.

Karneval im WDR

Der Westdeutsche Rundfunk hingegen hat sich zu einer ungewöhnlichen Zwischenlösung entschieden. Wie der Sender mitteilte, sollte die um 11 Uhr gestartete Live-Strecke zum Karneval wie geplant weiterhin übertragen werden, man wolle jedoch "die Tonalität der aktuellen Situation anpassen". Die Sendung werde "in ihrem Charakter die Ambivalenz der Ereignislage abbilden", wie es in einer Meldung von Donnerstagvormittag heißt.

Das bedeutete: Nach momentanem Stand bleibt das geplante Programm des WDR zumindest in weiten Teilen bestehen. Dazu gehören unter anderem "Jet zo laache! Unsere besten Karnevalsredner" (Freitag, 25. Februar, 20.15 Uhr), "Glückwunsch Guido Cantz: 30 Jahre Karneval!" (Samstag, 26. Februar, 20.15 Uhr) sowie die Live-Übertragung des Kölner Rosenmontagszugs am Montag, 28. Februar, ab 9.45 Uhr.

WDR bricht Sendung nach Kritik ab

Online musste der Sender bereits viel Kritik für die Entscheidung einstecken, die Sendungen vorerst nicht abgesagt zu haben. "Gelebte Ignoranz", kommentierte ein Twitter-Nutzer das Programm des WDR. "Welche eine Niedertracht. Schämt euch, WDR", schrieb ein anderer - und fügte hinzu: "Ich hab keine Worte, wie ich das Ukrainer:innen erklären könnte. Jedem Beteiligtem gilt meine Verachtung."

Angesichts derartiger Vorwürfe schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der WDR vom geplanten Kurs abwich. So wurde die Sendung "Weiber Live" um etwa 14 Uhr vorzeitig beendet. Laut "DWDL.de" hätten die Moderatorinnen Susanne Wieseler und Anna Planken erklärt, es sei unter den derzeitigen Bedingungen "zunehmend schwer, Karneval zu feiern".