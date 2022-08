Corona setzte auch der gamescom zu: Nach zwei Jahren Zwangspause findet eine der größten Games-Messen nun wieder vor Ort statt. Sie bietet obendrein genügend Möglichkeiten, auch online teilzuhaben. Das Wichtigste im Überblick.

"Es kribbelt schon ziemlich, es ist ja fast eine Premiere nach zwei Jahren ohne Besucher. Meine Vorfreude ist riesig! Die gamescom ist etwas ganz Besonderes, und ihre Rückkehr ist ein gutes Zeichen", erklärt Gerald Böse, Chef der Koelnmesse gegenüber dem WDR.

Nach der Pandemie-Zwangspause öffnet die gamescom 2022 wieder ihre Pforten: Von 24. bis 28. August können Besucher und Besucherinnen aus der ganzen Welt in Köln wieder die nahe und ferne Zukunft der Computer- und Videospiele hautnah erleben.

Vor Corona war die gamescom mit knapp 400.000 Gästen eine der weltweit größten Consumermessen im Bereich Games. Ob diese Zahlen beim Comeback erreicht werden, steht allerdings in den Sternen. Einerseits, weil Besucherzahlen aktiv gedeckelt werden, um genügend Platz in den Gängen der Publikumshallen zu schaffen. Andererseits, weil die Messe auch online stark aufgestellt ist. Wer den weiten Weg nicht auf sich nehmen möchte, kann die gamescom auch bequem von Zuhause aus mitzuverfolgen.

Was sind Motto und Trends der gamescom?

"Games sind nicht nur das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit, sondern mittlerweile auch das 'Herz der Popkultur', an dem sich andere immer häufiger orientieren", erklärt game, der Verband der deutschen Games-Branche das diesjährige Motto.

Auch die beiden großen Trends der gamescom sind bereits ausgemacht. Zum einen ist das die "nächste Generation des Mobile Gaming". Smartphones und Tablets schließen ob ihrer enormen Leistungsfähigkeit immer mehr zu PC und Konsolen auf und ermöglichen grafisch spektakuläre und komplexe Titel, die oft populärer Marken entspringen. Crossplay zwischen allen Plattformen sorgt ebenfalls für das Aufblühen des Mobile Gamings, das obendrein immer relevanter für den E-Sport wird. Insofern verwundert es nicht, dass der chinesische Mobile-Riese Tencent den größten Stand der Messe stellt.

An anderer Stelle rückt die gamescom die physische und mentale "Gesundheit durch Games" in den Fokus. Sogenannte "Wholesome Games" sollen durch ihr ruhiges Gameplay helfen, zu entspannen und den Alltag zu entschleunigen. Darüber hinaus werden Computer- und Videospiele immer häufiger auch in Therapien eingesetzt, etwa um Schmerzpatienten zu helfen, die Auswirkungen von Demenzerkrankungen zu lindern oder Kinder mit ADHS zu unterstützen.

Wie kommt man an ein Ticket für die koelnmesse?

Vorweg: Eine Kasse vor Ort wird es nicht geben! Tickets können nur online gekauft werden und müssen in der gamescom Ticketing App, kostenlos im Google und Apple App Store downloadbar, digital hinterlegt sein. Ohne sie ist kein Einlass möglich.

Der Mittwoch, 24. August, bleibt den Fachbesuchern vorbehalten. Die Tageskarten für Donnerstag und Freitag kosten jeweils 25 Euro (ermäßigt, unter anderem für Schüler und Studenten, Azubis und Rentner: 18 Euro). Tickets für Sonntag schlagen mit jeweils 30,50 Euro zu Buche (ermäßigt: 23 Euro). Der Samstag ist mit 65.000 Besuchern schon ausverkauft.

Familienkarten kosten für maximal fünf Personen (maximal zwei Erwachsene, Kinder müssen im Alter von sieben bis elf Jahren sein) 40 Euro (Donnerstag oder Freitag) oder pro Wochenend-Tag 50 Euro. Das größte Schnäppchen macht man mit der Abendkarte. Diese kostet jeweils 9 Euro pro Tag. Sie erlaubt den Zutritt ab 16 Uhr.

Wer einen Euro Aufpreis bezahlt, unterstützt mit dem "green-Ticket" den gamescom forest - ein Projekt, bei dem ein klimastabiler Mischwald gepflanzt werden soll.

Welche Events erwarten die gamescom-Besucher und -Besucherinnen?

Bereits im Vorfeld der Messe findet wie immer die Opening Night Live von und mit Geoff Keighley statt - genauer: am Dienstag ab 20 Uhr. Die Show, die sich auch online auf Youtube und Twitch verfolgen lässt, verspricht zahlreiche Weltpremieren (etwa das neue Spiel der "Subnautica"-Macher) und spannende Infos zu kommenden Titeln. Insgesamt sollen über 30 Titel gezeigt werden. Für die Show ist jedoch ein gesondertes Ticket für 29 Euro nötig.

Am Donnerstag wollen die Entwickler des Ego-Shooters "Metal: Hellsinger" ein "gigantisches Konzert mit Auftritten weltbekannter Metal-Artists" organisieren. Auf der Bühne in der Event Arena in Halle 6 stehen unter anderem Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) und James Dorton (Black Crown Initiate). Für das Konzert (ab 19 Uhr) ist kein gesondertes Ticket nötig.

Am Freitag steigt die große AMD Gaming Show in Halle 6, die parallel auf dem AMD-Twitch-Kanal übertragen wird. Der Grafikkarten-Experte verspricht eine "abwechslungsreiche Show zum Mitmachen, großartige Auftritte, unterhaltsame Quizzes und Spiele", bei denen Kandidaten und Kandidatinnen aus dem Publikum unter anderem gegen Influencer-Größen wie Maximilian Knabe (HandOfBlood) und Gnu um PCs, Laptops, Grafikkarten und CPUs antreten.

An Samstag und Sonntag finden die Mobile-E-Sport-Turniere der "Snapdragon Pro Series" statt, veranstaltet von ESL Gaming und Qualcomm.

Während der gesamten gamescom gibt es zahlreiche weitere kleine Events, Shows und Autogrammstunden. Aus Sicherheitsgründen werden jedoch die genauen Uhrzeiten für die Auftritte einzelner YouTuber, Streamer, Influencer und VIPs entweder gar nicht oder nur mit extrem kurzem Vorlauf kommuniziert.

Deutlich nahbarer: Im Cosplay Village können Cosplayer wieder ihren Idolen nacheifern. Die besten Kostüme werden beim Cosplay Contest gekürt. Darüber hinaus warten in der indoor area Aktivitäten wie Laser-Tag, rd drift-Wettbewerbe und Nostalgie-Bäder (retro area).

Außerhalb der Messehallen darf man sich im "Red Bull Gaming Ground" oder im gamescom beach club austoben. In der Kölner Innenstadt findet zudem traditionell das gamescom city festival mit Bühnen am Rudolfplatz und Hohenzollerring statt. Unter anderem geben sich Zoe Wees, Elif und zahlreiche andere Acts die Ehre.

Diese Aussteller haben zugesagt

Zahlreiche Hersteller haben ihr Kommen angekündigt. Nicht alle werden jedoch einen eigenen Stand in der Entertainment Area haben, sondern mit Spielestationen oder einem Bühnenprogramm auf einem Partner-Stand vertreten sein.

Aerosoft

Assemble Entertainment ("Endzone: A World Apart")

Astragon Entertainment ("Bau-Simulator", "Police Simulator: Patrol Officers", "Bus Simulator: City Ride)

Bandai Namco ("One Piece Odyssey", "Elden Ring")

Capcom ("Street Fighter 6")

Daedalic Entertainment ("Der Herr der Ringe: Gollum")

Giants Software ("Landwirtschafts-Simulator")

HandyGames ("Endling")

HoYoverse ("Genshin Impact")

Humble Games

Indie Arena Booth (über 130 Spiele aus 30 Ländern)

Kalypso Media ("Tropico")

Koch Media/Prime Matter ("Saints Row", "Goat Simulator 3", "Scars Above", "System Shock"-Remake, "A Plague Tale: Requiem", "The Last Oricru")

Krafton

Level Infinite ("Warhammer 40K Darktide", "Metal Hellsinger", "The Cycle: Frontier")

Microsoft ("Forza Motorsport", "Scorn")

Neowiz

NetEase

Raw Fury

Razer (Gaming-Zubehör)

SEGA ("Hyenas", "Two Point Campus", "Humankind")

TaleWorlds Entertainment

Team 17

THQ Nordic ("SpellForce", "Way of the Hunter")

Thunderful

Ubisoft ("Avatar: Frontiers of Pandora", "Assassin's Creed", "Skull & Bones", "Die Siedler"; anspielar sind: "Roller Champions" und "Just Dance")

Warner Bros. Games

No-Show: Diese Aussteller sind nicht dabei

Bereits im Vorfeld gab es allerdings auch zahlreiche prominente Absagen. Besonders enttäuschend dürfte für Gaming-Fans das Fernbleiben von Sony und Nintendo sein, die ihre kommenden Highlights lieber in firmeneigenen Online-Events wie Nintendo Direct und Sony State Of Play präsentieren. Das bedeutet leider auch: Keine Neuigkeiten zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2" und keine Möglichkeit, Sonys Datenbrille der zweiten Generation, die PSVR2, auszuprobieren.

Ebenfalls durch Abwesenheit glänzen Activision Blizzard, die mit "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Diablo 4" wahrlich spektakuläre Titel beisteuern hätten können, sowie CD Projekt Red ("Cyberpunk 2077"). Erstmals seit 2009 nicht auf der gamescom vertreten sein wird auch Electronic Arts ("FIFA 23", "Need of Speed") - und das, obwohl die Deutschland-Geschäftsstelle in Köln sitzt.

Des Weiteren abgesagt haben:

2K (NBA 2K, WWE 2K)

505 Games (nur im Business-Bereich, "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes")

Alternate (E-Commerce-Unternehmen mit Online-Shop)

Bigben Interactive (nur im Business-Bereich)

Corsair (Hersteller für PC-Hardware, nur im Business-Bereich)

Meta (Facebook, Oculus Quest)

MSI (Hersteller für PC-Hardware)

Nacon (nur im Business-Bereich)

Private Division ("Rollerdrome", "Olli Olli World")

Rockstar Games ("Red Dead Redemption", "GTA 6")

Twitch

Wargaming ("World of Tanks")

Was erwartet reale und Online-Besucher der Indie Arena Booth?

Neben Blockbustern bekommen auch Indie-Entwickler ihren interaktiven Raum. In der hybrid angelegten Indie Arena Booth können Neugierige sowohl einen echten Bereich der Messe besuchen als auch online über den Internet-Browser mehr als 120 Titel antesten.

Veranstalter Super Crowd Entertainment nennt die Indie Arena Booth die weltgrößte Ausstellungsfläche für Indie-Studios, sowohl on- als offline. Aussteller aus mehr als 30 Ländern sind dabei - unter anderem aus den USA, Japan, Dänemark, Bulgarien, Polen, Litauen, Belgien, Indonesien und Neuseeland. Im Rahmen eines eigenen Steam-Festivals lassen sich alle Demos daddeln. Zudem sind diverse Twitch-Streams dem Indie-Bereich gewidmet.

Vizekanzler vor Ort

Auch die Politik schaut vorbei: Unter anderem werden Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler, Bündnis 90/Die Grünen) und Hendrik Wüst (Ministerpräsident NRW, CDU) bei der gamescom-Eröffnung am Mittwoch erwartet. Am Donnerstag diskutieren wiederum ab 10,30 Uhr Kevin Kühnert (SPD), Mario Czaja (CDU), Emily Büning (Bündnis 90/Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (FDP) im Talk-Format"Debatt(l)e Royale" über die Games- und Digitalpolitik. Am Freitag schaut Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, vorbei.