Auch 2022 treten große und beliebte Bands beim Wacken Open Air auf. Außerdem wurde eine musikalische Überraschung bekannt gegeben: Die Kölner Mundart-Band Höhner wird ebenfalls auf den Bühnen mitmischen.

Es wird wieder gerockt und gefeiert - und das in Präsenz: Dieses Jahr wird im August das Wacken Open Air in der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein stattfinden. Bereits in den vergangenen Jahren war das Mekka für Metal-Fans für musikalische Überraschungen gut. 2013 etwa stand Schlagerlegende Heino mit der Band Rammstein auf der Bühne, um den Song "Sonne" zu performen. Auch dieses Jahr können sich die Wacken-Besucher auf einen ungewöhnlichen Auftritt freuen. Die Höhner werden 2022 auf den Bühnen des Metal-Festivals auftreten. Dies wurde von der Festival-Leitung auf der Wacken-Homepage bestätigt.

Mit Songs wie "Viva Colonia", "Die Karawane zieht weiter" und "Wenn nicht jetzt, wann dann?" wurde die Kölner Mundart-Band einem großen Publikum bekannt - ganz besonders während der Karnevalszeit. Dieses Jahr wird die Formation auf der Wacken-Bühne mitmischen. Doch wie entstand die Idee einer Teilnahme? Im wahrsten Sinne des Wortes durch eine Schnapsidee. Wacken-Chef Holger Hübner und Höhner-Frontmann Henning Krautmacher sollen bei einem Tresenplausch ins Gespräch gekommen sein. "So ist das, wenn Originale aufeinandertreffen - und zugegebenermaßen ein paar Schnäpse im Spiel sind", erklärte Festival-Chef Hübner augenzwinkernd.

Musik-Rente für Henning Krautmacher

Der Auftritt in Wacken könnte eines der letzten Konzerte von Höhner-Frontmann Henning Krautmacher sein. Seit 35 Jahren steht der Sänger mit der Band auf den Bühnen, nun möchte er Ende des Jahres in den wohlverdienten Musik-Ruhestand gehen. Krautmachers Nachfolger wird Patrick Lück sein, der seit November 2021 mit den Höhnern auftritt.

Das Wacken Open Air wurde erstmals 1990 veranstaltet und ist ein berühmtes Festival in der Metal-Szene. In den Jahren 2011 bis 2019 lag die Teilnehmerzahl jeweils bei rund 85.000 Menschen, davon 75.000 zahlende Besucher. Somit gehört Wacken zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und ist eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands. An den Festival-Wochenenden kommen nahezu alle Spielarten des Hard Rock und Metal zum Zuge. 2022 soll Wacken vom 4. bis 6. August stattfinden.