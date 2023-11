Am 14. November wird König Charles III. 75 Jahre alt. Es ist sein erster Geburtstag als gekröntes Staatsoberhaupt. Wie wird der Tag im Vereinigten Königreich begangen?

Es ist sein zweiter Geburtstag als Staatsoberhaupt, doch sein erster mit der königlichen Krone auf dem Kopf: Am 14. November wird Charles III. 75 Jahre alt. Auf eine offizielle Feier am Ehrentag des Monarchen muss das Vereinigte Königreich jedoch auch in diesem Jahr verzichten. Britischen Medienberichten zufolge habe Charles III. lediglich die Familie und einige enge Freunde zu einem Geburtstagsdinner in Clarence House eingeladen. Auf eine Anwesenheit seines jüngsten Sohns, Prinz Harry, wird der König dabei allem Anschein nach verzichten.

Anfang November berichteten unter anderem die "Sunday Times" und die "Daily Mail", dass Harry eine Einladung des Monarchen abgelehnt habe. Kurze Zeit später stellte ein Sprecher des in den USA lebenden Blaublüters die Situation laut der US-Nachrichtenseite "The Messenger" ein wenig anders dar: So habe der Prinz gar keine Einladung zum Geburtstag erhalten. Grund für die angespannte Stimmung innerhalb der Familie ist nicht zuletzt Harry umstrittene Autobiografie "Spare", in der er wenig Gutes über seine royalen Verwandten zu berichten weiß. Schon zu seinem eigenen 39. Geburtstag am 15. September bekam Prinz Harry weder vom Buckingham Palace noch von seinem Vater oder seinem älteren Bruder, Prinz William, offizielle Glückwünsche.

Offizielle Feier findet im Juni statt

Was den Geburtstag von König Charles III. angeht, so lehnt der Monarch größere öffentliche Feiern ab: Mit dem Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. im Juni 2022, ihrer Beerdigung im September 2022 und der Krönung von Charles III. im Mai 2023 habe es in den vergangenen zwölf Monaten seiner Auffassung nach genug große königliche Veranstaltungen gegeben, schreibt die britische "Daily Mail".

Die offizielle Geburtstagsfeier für König Charles III. wird somit traditionell erst im Juni stattfinden: Dieser Brauch geht auf eine rund 250 Jahre alte Tradition des britischen Königshauses zurück. 1748 beschloss der damalige König George II., der wie Charles III. im nass-kalten November geboren wurde, die Geburtstagsfeier auf den Frühsommer zu verlegen und mit der jährlichen Militärparade Trooping the Colour zu verbinden. Die am 8. September 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. feierte ihren Geburtstag grundsätzlich am zweiten Samstag im Juni und nicht an ihrem eigentlichen Geburtsdatum, dem 21. April.

König Charles III. wird seinen Geburtstag, nach einer entsprechenden Ankündigung der britischen Behörden, jedes Jahr am dritten Samstag im Juni mit Trooping the Colour feiern. Im Jahr 2024 wird dies Samstag, der 15. Juni, sein. Spätestens wenn Charles' ältester Sohn William den Thron besteigt, könnte das Thema erledigt sein: William wurde am 21. Juni und damit in der warmen Jahreszeit geboren, und auch sein ältester Sohn George muss sich an seinem Geburtstag am 22. Juli keine Gedanken um Wintermäntel machen.