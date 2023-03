Ihre erste Reise als Königspaar führt Charles (74) und Camilla (75) nach Berlin. Für das Staatsbankett luden sich die Royals einen besonderen Gast ein: Motsi Mabuse (41). Was die Profitänzerin davon hält, berichtete sie nun in einem Interview.

Auch die Royals sind Fans - und zwar von Profitänzern Motsi Mabuse (41), wie sich nun anhand einer besonderen Einladung zeigt. Ihre erste Reise als Königspaar treten Charles (74) und Camilla (75) nach Berlin an. Dort erwartet sie am 29. März ein Staatsbankett, ausgerichtet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67). Bei dem Event im Schloss Bellevue soll auch die beliebte "Let's Dance"-Jurorin mit von der Partie sein, wie "Bild" berichtet - und zwar auf ausdrücklichen Wunsch von Charles und Camilla hin.

Die Royals zählen zur treuen Zuschauerschaft der britischen Version der Tanzshow, "Strictly Come Dancing". Auch in diesem TV-Format sitzt die gebürtige Afrikanerin in der Jury. Mabuse zählt mit ihrer offenen und herzlichen Art schon lange zu den Publikumslieblingen. Laut "Bild" habe König Charles bereits mehrmals versucht, die Tänzerin in den Buckingham Palace einzuladen. Aus Termingründen seien Treffen aber immer wieder gescheitert.

TV-Tanzshow im Buckingham Palace?

Jetzt hat es geklappt: Mabuse und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk (39) freuen sich über die Einladung. "Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen", schwärmte Mabuse gegenüber "Bild".

"Wir freuen uns sehr auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus", überlegt die 41-Jähre weiter. "Strictly Come Dancing" im Buckingham Palace auszurichten, wäre ein Traum, spekulierte Mabuse. Immerhin ist es kein Geheimnis, dass König Charles III. ebenfalls ein leidenschaftlicher Tänzer ist und bei offiziellen Anlässen gerne mal übers Parkett gleitet - mit seiner Camilla in den Armen, versteht sich.