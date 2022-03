"Schweiß und Tränen, Leiden und Lernen" - 16 Wochen lang lebten die sechs Halbfinalisten von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" (SAT.) unter diesem Motto und nahmen am Ende insgesamt 311 Kilogramm ab, fast 52 Kilo im Schnitt. Tragisch, dass am Ende 800 Gramm den Ausschlag gaben, wer kurz vor dem Finale rausflog.

Auf den ersten Blick wirkt es verwegen, "Leben leicht gemacht - The biggest Loser" (SAT.1) und "Germany's next Top-Model" (ProSieben) miteinander zu vergleichen. Immerhin hat der Durchschnittskandidat von LLG-TBL zumindest beim Staffelauftakt locker über 100 Kilo mehr auf den Rippen als eine GNTM-Probandin. Aber eines haben beide Formate definitiv gemeinsam: Die Folge, in der "das große Umstyling" im Mittelpunkt steht, ist die populärste. Und auch die spektakulärste.

Bei LLG-TBL fallen zwar nicht die Haare in Massen und sie werden auch nicht grün oder rot. Aber trotzdem: Am Ende der ersten Halbfinalsendung der 14. Staffel präsentierten sich sechs runderneuerte Personen, die völlig zu Recht von Campchefin Christine Theiss ("Ihr könnt so stolz auf euch sein!") sowie den Trainern Sigrid Ilumaa ("Ihr seid sensationell!") und Ramin Abtin ("Ihr seht fantastisch aus!") gelobt wurden und riesig stolz auf sich waren. Da flossen hüben und drüben auch Tränen der Rührung und Freude.

Knackpunkt: Wie wird im Heimaturlaub trainiert?

Der Tenor aller sechs Halbfinalisten, die sich im Schwarzwald erstmals seit der Abreise von Naxos fünf Wochen zuvor wiedersahen, war quasi gleichlautend: "Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffe." Und das stimmt, denn auch die Fans von LLG-TBL hatten lange ein paar Bedenken wegen der Kandidaten der Staffel. Da wurde doch ziemlich viel gejammert und sich oft recht früh zufriedengegeben, wo mehr - das sagte selbst Ramin Abtin - möglich gewesen wäre. Noch beim Abschied von Naxos lagen die sechs Halbfinalisten Becki, Yasemin, Benni, Fabian, Nick und Patrick im Schnitt deutlich hinter dem zurück, was ihre Vorgänger 2021 auf Naxos abgespeckt hatten.

Aber der Heimaturlaub brachte den Durchbruch! Dort wurden die sechs Kandidaten nicht nur von sprachlosen und regelrecht positiv geschockten Verwandten und Freunden empfangen und die "kolossale Entwicklung" freudentränenreich beschluchzt (Yasemin: "Allein für diesen Augenblick hat sich jeder Schweißtropfen, jede Träne gelohnt!"), sondern sie ackerten auch ehrgeizig. Sie beherzigten die letzten Worte ihrer Coaches auf Naxos. Ramin: "Die ersten Tage daheim sind entscheidend, in welche Richtung es geht." Christine: "Ihr allein entscheidet, ob ihr den Erfolg von Naxos wegwerft oder auf ihm aufbauen wollt."

Die Kandidaten wollten aufbauen!

Erfolgserlebnis: "Alle Klamotten im Schank sind viel zu groß!"

Als sich die sechs Halbfinal-Kandidaten in Karlsruhe ihren Coaches nach dem Umstyling präsentierten, war auf beiden Seiten das Staunen groß. Die Trainer waren baff ob der erschlankten Staturen ihrer Schützlinge und die staunten Bauklötze über ihren neuen Look, der ihnen von Styling-Experten verpasst wurden. "Ich kann nicht glauben, was aus mir geschaffen wurde", war Fabian so fassungslos, dass er in Tränen ausbrach. Sein Zwillingsbruder Patrick war schwer zufrieden mit "meiner kompletten Wesensveränderung". "Ach du Sch..., was hab ich für schlanke Beine!", konnte es Yasemin kaum fassen.

Nick ("Cowboy, das hast du gut gemacht!") war stolz auf sich, Becki hatte "das Gefühl, dass ich schwebe", und Benni freute sich, weil "ich jetzt endlich der bin, der ich immer sein wollte". Nicht unwesentlicher Nebeneffekt: "Als ich nach Hause kam, waren mir alle Sachen im Schrank, die mir früher zu klein waren, plötzlich viel zu groß." Ramins Fazit: "Das stehen sechs komplett neue Menschen."

Aber dem Stolz und dem Staunen folgte das Unvermeidliche: erst eine Challenge und dann die Waage. Bei der Challenge auf dem Spinning-Bike im Wellnesshotel in Bad Wildbad sicherten sich Patrick und Benni jeweils 800 Gramm Gewichtsbonus.

Sensation: Die Zwillinge Fabian und Patrick nahmen aufs Gramm exakt gleich viel ab

Nie stiegen die Kandidaten zuvor mit einem mulmigeren Gefühl auf die Waage. Kurz vor dem großen Finale will keiner ausscheiden. Aber die Waage, so Christine Theiss, zeige auch unbarmherzig: "Wer hat daheim den Fokus gehalten, wer hat den Versuchungen widerstanden, wer hat konsequent die neue Lebenslinie verfolgt?" Theiss gab die Regeln vor: Gewertet wurde der prozentuale Gewichtsverlust seit dem Abflug von Naxos. Und: Der/die mit dem schlechtesten Ergebnis musste vor der zweiten Halbfinalrunde gehen.

Auf der Waage lieferten die Kandidaten großartige Ergebnisse und den Beweis, dass sich keiner in der Heimat hatte hängen lassen. Den Zwillingen Patrick und Fabian gelang eine einzigartige Sensation: Jeder von ihnen nahm bärenstark ab - und zwar exakt gleich viel: 16,4 Kilogramm. Nick verlor 13,9 Kilogramm, Benni knackte dank abgespeckter 9,4 Kilo die 90-Kilo-Marke. Becki verlor 10,9 Kilo, Yasemin 8,5. Im Vorjahr hatte lediglich Ole, der spätere Sieger, daheim eine zweistellige Abnahme geschafft.

Insgesamt nahmen die sechs Kandidaten seit dem Start im Camp vor 16 Wochen sage, schreibe und staune 311 Kilogramm ab - so viel wiegt ein erwachsenes Gorilla-Pärchen!

Bitter: Yasemin hat 43 Kilo verloren - und muss rotzdem gehen

Und trotzdem: Eine/r musste gehen. Nach der Waage stand Benni mit einer prozentualen Abnahme von 9,56 Prozent auf dem letzten Platz, Yasemin mit 9,90 Prozent davor. Dann aber wurde der Bonus aus der Challenge verrechnet, und Benni schob sich mit 10,38 Prozent vorbei - das Aus für Yasemin.

"Das ist sehr hart", meinte Yasemins Coach Ramin und wischte sich verdächtig über den Augenwinkel, "aber Yasemin hat oft das Problem, dass sie ihr Potenzial nicht ausnützt". Das wurde der Kandidatin, die in ihrer Zeit bei LLG-TBL 43,2 Kilogramm verlor und damit über ein Drittel ihres Startgewichts, auch klar. "Ramin hat leider Recht", meinte sie und umarmte ihn herzlich. Dann ging sie unter dem Lob von Christine Theiss ("Du hast Tolles geleistet, deine Selbstzweifel sind völlig unnötig") und dem Applaus ihrer Konkurrenten und Freunde. Yasmin zum Abschied: "Diese Zeit werd ich nie vergessen! Alle Menschen hier sind unglaublich."

Für die anderen geht der Wettbewerb weiter: Sie werden die - wahrscheinlich - vier Finalplätze auskämpfen. Und alle sind motiviert bis in die Haarspitzen. Nick sprach für alle: "Jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt will ich alles. Den Titel und auch die 50.000 Euro."