Die Beziehung zwischen Pietro Lombardi und Sarah Engels war seit ihrem Kennenlernen bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 ein stetiges Auf und Ab. Erst verliebten sie sich und bildeten bis 2016 ein Paar. Es ging gemeinsam ins Reality-TV, wo die beiden bei RTLZWEI ein Haus bauten und "im Wohnmobil durch Italien" tuckerten. 2015 kam Söhnchen Alessio auf die Welt. Ein Jahr später war aber Schluss mit eitel Sonnenschein, und die Trennung des einstigen Vorzeigepaars wurde zum Medienereignis. Mittlerweile verstehen sich Lombardi und Engels aber wieder bestens - so gut, dass der 29-Jährige nun sogar Engels' Ehemann Julian verteidigte.

In einer Fragerunde in den sozialen Medien hatte ihn zuvor ein Fan gefragt, wie er zur Arbeitslosigkeit seines Nachfolgers stehe. Lombardi reagierte pikiert und sprang für Julian Engels in die Bresche. "Diese Aussage ist kompletter Schwachsinn! Der Junge arbeitet jeden Tag zehn Stunden oder mehr", ergriff er Partei für den 28-Jährigen, der sich als Hausmann um den Haushalt und Stiefsöhnchen Alessio kümmert. Dazu erfordert die kleine Solea Liana, die im Dezember das Licht der Welt erblickte, die Aufmerksamkeit von Papa Julian.

Es ist nicht das erste Mal, dass das gute Verhältnis zwischen Pietro Lombardi und Julian Engels offensichtlich wird. Schon im vergangenen Jahr hatte Lombardi im Rahmen der VOX-Kochshow "Grill den Henssler" über Engels berichtet: "Der ist ein total Lieber, ein guter Mann. Er ist auch der Einzige, dem ich Alessio anvertraue."