Starke Männer am Boden: Im Staffelfinale der Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" wurde das Kabel-Eins-Kamerateam Zeuge eines Unfalls: Die Baggerarbeiten von Allround-Handwerker Konny verliefen nicht so reibungslos wie erhofft. Schwiegersohn Coleman haute dafür etwas anderes um ...

"Wenn das zu schräge ist, dann war's das, ne", schien Hawaii-Auswanderer Konny (66) in der aktuellen Folge der Kabel-Eins-Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" eine böse Vorahnung zu haben. "Dann nützt mir mein Helm au' nix mehr." Der "Helm", das war sein Cowboyhut aus Stroh, und das "Schräge", von dem er sprach, befand sich in dem Baggerloch, das mal ein Pool werden sollte. Ein Pool, den er für Ehefrau Manu (53) baute, hatte die doch vor Jahren eine Wette gegen ihn gewonnen. Selbst ist der Mann oder die Frau, das ist bei den Reimanns seit jeher die Devise, und so hatte Konny bereits in der letzten Folge samt Bagger und Schaufel-Trecker mit den Buddelarbeiten begonnen, die er nun fortführte - womit das Drama seinen Lauf nahm ...

Mit seinem Trecker wollte er den Poolboden begradigen, und dafür galt es zunächst eine Rampe zu bauen - wie bei Konny üblich, nach Gefühl und Augenmaß statt mithilfe detailverliebter Pläne. Meist klappt das auch, diesmal allerdings war schnell Schluss mit lustig: Mitsamt seinem Trecker fiel er beim Rückwärtsfahren zur Seite ins Baggerloch. Echte Konny-Fans aber wissen: So schnell haut den Mann nix um!

So zeigen sich die Reimanns im Netz:

Vom Dach gestürzt war er schließlich auch schon zweimal und verließ sich beim Fallen und Abrollen stets auf seine alten Kunsttturner-Fähigkeiten. Tatsächlich stand er auch diesmal schnell wieder auf den Füßen und zeigte sich von seinem Sturz recht unbeeindruckt: "Bagger fällt um, na gut, äh, der Trecker fällt um, dann muss er aufgerichtet werden", so seine Sicht der Dinge. "Wenn ich jetzt keinen Bagger hätte, dann hätt' ich dann an den nächsten Baum 'n Hubzug gemacht, dann hätt' ich ihn grade gezogen. Was willste denn machen? Das ist nun mal so. Auf'm Bau passier'n nun mal solche Sachen." Einmal die Gelassenheit eines Konny Reimann, das würde man da doch vielen wünschen!

Manu hat endlich Erfolg mit ihrer Kindermodelinie

Mit dieser Gelassenheit hat er sein "Engelchen" Manu teilweise schon angesteckt: Gerade als Konny den Trecker mit dem Bagger wieder aus dem Graben zog, kam sie dazu und lachte nur: "Oh Mann, ey! Das musste ja irgendwann kommen!" Und da alles glimpflich ausgegangen war, konnte sie sich weiter ihrem eigenen Projekt widmen: ihrer Kindermodelinie Just Kiddies.

Endlich ein Geschäft zu finden, das diese auf ihrer Wahlheimatinsel Oahu vertreiben würde, das war ihr Traum. Doch obwohl sich die bisherigen Ladenbesitzerinnen meist sehr angetan von den niedlichen Hosen, Kleidchen und Shirts gezeigt hatten, hatte bislang keine angebissen, womöglich weil die handgefertigten Naturfaser-Stücke aufgrund der hohen Qualität etwas teurer ausfallen als übliche Kinderkleidung. Diesmal aber hatte die gelernte Schneiderin Manu Glück: Die Inhaberin des House of Aloha war begeistert und nahm Manus Mode in ihr Sortiment auf.

Coleman wird wieder Vater: "aufregend - und ein bisschen gruselig!"

Gleich etwas, das man mit Tochter Janina (34) würde feiern können, denn einige Tage später kam diese mit Ehemann Coleman Burnett (33) und Söhnchen Charlie (3) aus Portland, Oregon zu Besuch. Letzterer war natürlich aus dem Häuschen: Welcher Dreijährige hat schon Großeltern, in deren Garten ein Bagger und ein Trecker stehen und in dem man auch noch Küken streicheln konnte! Eine Aufregung der ganz anderen Art wird ihm aber demnächst bevorstehen: Ende März wird er ein Geschwisterchen bekommen. Wenn es nach dem Kleinen geht, soll es eine Schwester werden, aber noch ist ungewiss, ob es so kommt, Mama Janina möchte sich überraschen lassen.

Wie Colemann denn auf die Nachricht, dass er ein zum zweiten Mal Vater würde, reagiert hatte, wollten unabhängig voneinander Manu von Janina und Konny von Coleman wissen. Letzterer gab zu, wie schon beim ersten Baby nicht optimal reagiert zu haben. Eigentlich habe er sich erfreut zeigen wollen, stattdessen hatte ihn der Schock umgehauen und er hatte sich erst mal setzen müssen. Das Ganze sei "aufregend - und ein bisschen gruselig". Janina nahm ihm seine Reaktion zum Glück nicht übel, und wenn das neue Erdenbürgerlein dann da ist, wird es hoffentlich auch noch das: einfach schön ...