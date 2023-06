La Ola im Olympia-Stadion, Demo vor der Olympiahalle. Das erste von vier Rammstein-Konzerten in München war ein besonderes. 60.000 Fans feierten und die Band zensierte sich selbst: Rammstein verzichteten auf "Pussy", einen ihrer größten Live-Kracher, und die dazugehörige Phallus-Kanone.

"München, danke, dass ihr hier und bei uns seid!" Till Lindemann, Deutschlands derzeit umstrittenster Sänger, sagte es zum Abschluss des ersten von vier ausverkauften Konzerten seiner Brachial-Band Rammstein im Münchner Olympiastadion. Doch, der Mann wirkte ehrlich angefasst. Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn die turbulenten, skandalumwitterten letzten Tage gänzlich spurlos an ihm vorübergegangen wären. Die 60.000 begeisterten Fans feierten dagegen mit La-Ola-Welle und lautem und innigem Mitsingen: "Wir hören euch!"

Die Fans, jeder kennt die Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen, waren zum Feiern da und verziehen auch, dass die Band - mit ziemlicher Sicherheit eine Reminiszenz an das Headline-Gewitter der letzten Tage - auf einen ihrer größten Live-Hits verzichtete und sich quasi selbst kastrierte: "Pussy" und somit Lindemanns Ritt auf der Schaumkanone in stilisierter Penisform, fiel der Selbstzensur zum Opfer. In den fünf Konzerten zuvor (Vilnius, Helsinki, Odense) war der Song noch Bestandteil der Show gewesen.

Demonstranten vor der Olympiahalle: "Keine Show für Täter"

"So viel Albtraum, so viel Wahn. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann" (aus "Angst"). Streiche "schwarzen", setze "Linde". Es gibt derzeit viel Vorbehalte, Angst und Wut gegenüber, vor und auf Till Lindemann, den Frontmann und Texter der Band. Noch bevor er seinen ersten Ton im Stadion singt, skandieren einige von rund 50 Demonstranten vor dem Eingang der Olympiahalle unter anderem "Keine Show für Täter". Sie haben Plakate dabei ("Täter Till", "Das Opfer ist nie schuld", "System Einzelfall"). Polizei, auch berittene, flankiert.

Während draußen eine halbe Hundertschaft demonstriert, machen sich im Stadion 60.000 mit minutenlang schwappender La-Ola-Welle warm für ihr Konzerterlebnis des Jahres. Und Rammstein enttäuschen sie nicht: "Rammlied", "Links 2, 3, 4", "Bestrafe mich", "Giftig" und "Sehnsucht" donnern über die Massen hinweg. Es wummst und kracht, hier und da zwickt der Sound. Ein erstes Highlight setzt verlässlich "Mein Herz brennt", bei dem es dem ehemaligen Korbflechter und Leistungsschwimmer Lindemann rot aus der Herzgegend glüht. Singt er es eine Spur inniger als sonst?

Gedrosselte Show: Keine Sexanspielungen (mehr) bei Rammstein

"Ohne dich kann ich nicht sein" (aus "Ohne dich"). Lindemann ist kraftvoll im Gesang, aber gedrosselt in der Performance. Es gibt in seiner Show - anders als früher - keinerlei sexuelle Andeutungen, kein exzessiv-mehrdeutiges Spiel mit dem Mikro oder sonst übliche Annäherungsversuche an Mitmusiker. Und auch textlich scheinen Anpassungen vorgenommen worden zu sein. Bei "Du hast" entfällt der letzte Refrainteil "Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen?", bei "Du riechst so gut" fehlt das einen geschilderten Jagdprozess abschließende "Jetzt hab ich dich". Dafür wirken Lindemanns letzte Worte "ohne euch" aus der Hit-Ballade "Ohne dich" diesmal besonders eindringlich.

"Ich will, dass ihr mir vertraut" (aus "Ich will"). Da lacht Lindemann, gequält und bitter. "Ich will, dass ihr mich versteht". Wenn sich die Vorwürfe gegen den Sänger und seine Entourage erhärten, wird das womöglich keiner (mehr) können, aber im weiten Rund geht es nicht um Ermittlungen, sondern um Rock-Party (und zwar in den Reihen 1 bis 1.000 und nicht in der Groupie-Zone von "Row Zero"). "Wir hören euch!", brüllen die Fans.

"Aufhören, wenn's am schönsten ist": Zerstören die Gerüchte um Till Lindemann die Band?

"Aufhören, wenn's am schönsten ist" (aus "Zeit"). Rammstein stehen nicht nur für Rockmusik und Texte, die beide an die Schmerzgrenze gehen können, sondern auch für Pathos, Rockhymnen und Melancholie. Die weht durchaus durchs Stadion, wenn es in "Zeit" heißt: "Wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Die Uhren bleiben stehen." Es könnte so kommen, sollten sich die Übergriff-Vorwürfe als wahr erweisen. "Lindemann wird die Band zerstören", meinte etwa der Moderator und Schauspieler Olli Schulz in seinem und Jan Böhermanns Podcast "Fest & Flauschig". Die Fans denken daran offenkundig nicht, wollen nicht daran denken, sie singen jede Refrainzeile mit.

"Jeder stirbt für sich allein, doch du wirst immer bei uns sein" (aus "Adieu"). Lindemann ist in Großformat auf der Leinwand zu sehen, er leuchtet grünlich, und er sieht müde aus. Die Fans liegen sich in den Armen und schunkeln. Schon als die Monsterballade "Adieu" auf dem letzten Rammstein-Album "Zeit" erschien, zuckten sie zusammen: Ist es die tongewordene Ankündigung des Abschieds? Vor dem Hintergrund dessen, was an Gerüchten gerade um Rammstein wabert, könnte es zum Abgesang werden. "Adieu, goodbye, auf Wiederseh'n. Die Zeit mit dir war schön." Zumindest immer, da sind sich die 60.000 an diesem Abend einig, wenn Rammstein auf der Bühne standen und ihr einzigartiges, atemberaubendes Inferno aus Feuer, Licht und Lärm inszenierten.

Rammstein strichen "Pussy" von der Setlist

"Schönes Fräulein, Lust auf mehr? Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr" (aus "Pussy"). Dass "Pussy" und der Schaum-Pimmel fehlten? Viele haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Andere Konzert-Klassiker fehlten ja auch. Jedenfalls war's kein Drama, die Show überzeugte auch so. Aber es war ein Hinweis, eine Reaktion. Und es gab noch eine:

Viele Konzerte bestritten Rammstein früher ohne jegliche Kommunikation mit den Fans. Ein abschließendes "Tschüss" oder ein "Das war Rammstein" waren das höchste der verbalen Gefühle. Später wurde Lindemann zum Plappermäulchen bedankte sich nach Songs und vor vier Jahren zum Konzertabschluss mit "Danke, München" bei den Fans (an gleicher Stelle). Dass er diesmal mit seinen Abschlussworten "München, Danke, dass ihr hier und bei uns seid" quasi zu einem für seine sonst minimalistischen Verbalverhältnisse zu einem abendfüllenden Monolog ansetzte, ist sicher ein besonderes Zeichen.

Am Ende gingen die sechs Rammsteinigen - wie immer - vor ihren Fans auf die Knie und fuhren dann im Lift gen Nachthimmel empor. Die Fans strömten hinaus. Das von einigen von ihnen im Internet initiierte symbolische solidarische Abknien entfiel, ebenso wie das von einigen geplante Absingen eines Ständchens "Ohne dich". Zum Glück. Das wäre des Seltsamen dann doch zu viel gewesen.