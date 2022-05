70 Jahre ist Queen Elizabeth II. seit dem 6. Februar 2022 auf dem Thron, sie hat damit Queen Victoria II. um Jahre hinter sich gelassen. Grund genug, um das britische Staatsoberhaupt gebührend zu feiern - dachte man sich wohl auch bei der BBC, die anlässlich der Feierlichkeiten am Samstag, 4. Juni, ein hochkarätiges musikalisches Line-Up zusammengetrommelt hat.

Laut einem Twitter-Beitrag der britischen Rockband Queen, die bei der Veranstaltung mit Adam Lambert als Frontmann auftreten wird, sollen unter anderem auch Musikgrößen wie Sir Elton John oder Diana Ross für Queen Elizabeth II. spielen. Ebenfalls Teil des Konzerts sind die New-Wave-Gruppe Duran Duran sowie Stars jüngerer Geburtenjahrgänge, darunter Ed Sheeran, der diesjährige ESC-Zweitplatzierte Sam Ryder und die britisch-schwedische R&B-Sängerin Mabel.

Auch Musicalfans kommen auf ihre Kosten: Neben den Komponisten Sir Andrew Lloyd Webber und Lin-Manuel Miranda sind auch die Ensembles von Kult-Stücken wie "Das Phantom der Oper", "Hamilton" und "Der König der Löwen" zu Gast. Die rund zweieinhalbstündige Show, die im Buckingham Palace stattfindet, soll live auf BBC One übertragen werden.

Queen + @AdamLambert To Open Platinum Party At The Palace!

An eclectic evening of entertainment to celebrate The Queen’s 70-year reign will feature global stars Alicia Keys, Duran Duran, Sir Rod Stewart, Hans Zimmer, Celeste, Sir Elton John and more...https://t.co/H8IHNhjYcM pic.twitter.com/MYN6bnzhjS