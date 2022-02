Die Debatten um die Olympischen Spiele in Peking halten an. Bei Markus Lanz richtete der Investigativjournalist Thomas Kistner den Blick bereits auf das nächste problematische Großereignis: die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Olympia in Peking - was viele seit Langem sehr kritisch sahen, avancierte wenige Tage vor dem Start der Winterspiele zum Debattenthema Nummer eins. Auch jetzt, wo sich der Wettbewerb langsam aber sicher seinem Ende zuneigt, halten die Diskussionen an. So auch bei Markus Lanz, der am Mittwochabend zu später Stunde kritisch Richtung China blickte. Zu Gast waren Rennrodlerin und Rekord-Winter-Olympionikin Natalie Geisenberger, ZDF-Korrespondent Ulf Röller und "SZ"-Sportjournalist Thomas Kistner.

Letzterer bemängelte die "feudalen Strukturen" beim IOC, die unter der Leitung von Thomas Bach zunehmend ausgebaut würden. Nicht mehr der Gesamtkonvent entscheide, an welches Land die Olympischen Spiele gingen, sondern kleine Gruppen, die von Thomas Bach "präsidial gesteuert" würden, so Kistner. Es sei eine Lüge, dass es sich bei den Olympischen Spielen um ein unpolitisches Ereignis handle, ganz im Gegenteil: "Es gibt in unserer Zeit kaum etwas Politischeres als den Sport."

"Zwei, die nie von der Justiz behelligt worden sind"

Dies bestätigte Kistner auch im Hinblick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Winter 2022. Nachdem der Sportredakteur die kriminellen Machenschaften zahlreicher ehemaliger IOC-Funktionäre - darunter Ahmad Al-Sabah, Carlos Nuzman, Lamine Diack und Patrick Hickey - erläuterte, warf Markus Lanz ein, dass bei der FIFA ähnlich kontroverse Personalien für die WM-Vergabe nach Katar involviert gewesen seien. Er fragte Kistner, gegen wie viele der insgesamt 24 beteiligten Funktionäre noch nicht wegen Korruption ermittelt worden sei. Es gebe "zwei, die nie von der Justiz behelligt worden sind", lautete die schier unglaubliche Antwort des Investigativjournalisten.

Die geplante WM in Katar soll im November 2022 starten. Seit der Vergabe wurden immer wieder Stimmen laut, die sich gegen die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen beim Bau der dortigen WM-Stadien richteten und zum Boykott des Turniers aufriefen. Neben Korruptionsvorwürfen sieht sich die FIFA zudem wiederholt Vorwürfen bezüglich der Menschenrechtssituation in Katar ausgesetzt.