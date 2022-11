Schon lange vor der realen Fußball-WM in Katar beginnt das Turnier in der virtuellen Welt. Das kostenlose World Cup-Update für "FIFA 23" bringt die Weltmeisterschaft nach Hause. Nur eine Konsole geht leider leer aus.

Im katarischen al-Chaur findet am 20. November das Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Video- und PC-Spieler bekommen einen Vorsprung: In der digitalen Welt startet die WM schon früher. Bereits ab 8. November kann der World Cup in "FIFA Mobile" erlebt werden. Am 9. November folgt das ebenfalls kostenlose World Cup-Update für die PC- und Konsolenversionen von "FIFA 23". Mit einer Ausnahme allerdings, denn Switch-Spieler bleiben außen vor: Das Gratis-Update mit den WM-Inhalten erscheint zu diesem Zeitpunkt lediglich für PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series.

Wer das Update installiert, kann mit einem von 32 qualifizierten Teams an der virtuellen Weltmeisterschaft teilnehmen. Wie im wahren Turnier-Leben muss man sich vom Eröffnungsspiel bis zum Finale gegen die anderen Mannschaften durchsetzen, um den Titel zu erringen. Manche Elemente lassen sich individuell gestalten. So kann man beispielsweise die Gruppen verändern oder Teams austauschen, 15 weitere Teams stehen dafür zur Verfügung. Gespielt werden kann gegen die KI, in lokalen Ko-Ops oder in Online-Matches gegen andere Spieler weltweit.

Update bringt zwei neue Stadien

Für realistisches WM-Flair sollen zwei neue Stadien aus Katar sorgen, darunter das Finalstadion Lusail Iconic Stadium. Auch der offizielle Turnierball ist in der EA Sports-Simulation spielbar. Für FIFA Ultimate Team, kurz FUT, wird eigene Stadion-Themes und Weltmeisterschafts-Spielerkarten geben. Außerdem können reale Partien nachgespielt werden, wobei man die Geschichte seines Lieblingsteams natürlich mit seinen Skills neu schreiben kann.

Stolz ist man bei EA auch auf den "FIFA World Cup: Live". Das kuratierte Event flaniert vom 21. November bis zum 18. Dezember die reale WM. Während der echten Gruppen- und K.O.-Runden werden die Inhalte ständig aktualisiert, damit die echten Partien originalgetreu nachgestellt werden können - nur eben mit eigenem Ausgang.

Die besten Spieler will EA gegen Ende des Turniers zu Mitgliedern des "Team of the Tournament" ausrufen und mit verbesserten Objekten belohnen.