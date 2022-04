Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen sich in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Laut einem US-Medienbericht soll die Trauung nach der Grammy-Verleihung am Sonntagabend stattgefunden haben.

Wer hätte das gedacht: Statt einer pompösen Luxus-Hochzeit im Rampenlicht soll Kourtney Kardashian ganz heimlich, still und leise den Schlagzeuger Travis Barker geheiratet haben. Einem Bericht des US-Portals "TMZ" zufolge habe sich das Paar nach der Grammy-Verleihung am Sonntagabend in Las Vegas von einem Elvis-Imitator trauen lassen. Den wenigen anwesenden Gästen soll es dabei nicht erlaubt gewesen sein, ihre Handys mitzunehmen - für die Einhaltung dieser Regel habe unter anderem das anwesende Sicherheitspersonal gesorgt.

Anfang 2021 machte Kardashian ihre Beziehung mit dem Blink-182-Drummer öffentlich, bereits im Oktober folgte die Verlobung - samt Liebesbekundungen auf Instagram. Zuvor war die älteste der Kardashian-Schwestern von 2006 bis 2015 mit dem Model Scott Disick liiert mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Geheiratet hat die 42-Jährige ihren Langzeitpartner jedoch nie. Für den 46-jährigen Barker hingegen wäre es bereits die dritte Ehe: 2001 heiratete er seine damalige Freundin Melissa Kennedy, ließ sich jedoch bereits nach neun Monaten wieder scheiden. Seine Ehe mit der Schauspielerin Shanna Moakler hielt von 2004 bis 2008, mit ihr hat Barker zwei Kinder.