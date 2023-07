Gastgeber Tobias (34), genannt Tobi, weiß als Pfadfinder ganz genau: Nur gemeinsam ist man stark und kann vielleicht sogar "Das perfekte Dinner" in Wiesbaden und Mainz gewinnen. Für sein Menü an Tag 3 überlässt er jedenfalls nichts dem Zufall und hat Familie und Freunde auf Abruf parat ...

Tobias wurde von seiner Freundin bei "Das perfekte Dinner" ( VOX) angemeldet. Der Chemielaborant aus Mainz erklärt: "Im Labor bin ich immer sehr geordnet, in der Küche probiere ich das auch immer irgendwie einzuhalten." Der Mascarpone für die Tortellini-Füllung neigt jedoch zur Schimmelbildung: "Ja dann gibt's wohl eine neue Runde Mascarpone. Krass."

Zum Glück stehen Familie und Freunde für spontane Notfallanrufe bereit. Papa Werner bringt kurz darauf Mascarpone, Spiritus und einen Brenner für ein Schoko-Fondue vorbei. Das soll eine Überraschung sein, um zu zeigen, dass Pfadfinder nicht nur Bäume umarmen. Offiziell auf der Speisekarte steht es jedenfalls nicht:

Vorspeise: Tortellini mit Majoran-Butter

Hauptspeise: Ragout mit Polenta und Bohnenbündchen zu Kurzgebratenem

Nachspeise: Mango und Kokos-Eis

"Pfadfinder sind ja auch so ein besonderer Schlag Mensch", findet Dolores (49). "Es dampft, es brennt. Ich glaube, das wird heute irgendwie besonders werden." Marcel (44) harrt gespannt der Dinge, die heute Abend bei Tobi passieren werden: "Der ist wirklich so eine kleine Wunderkugel."

Hinter Tobis "Dinner"-Menü steckt ein ganzes Profi-Team

Die selbstgemachten Tortellini mit Majoran-Butter bilden eine solide Vorspeise. "Handwerklich gut gemacht", lobt Dolores Tobis Handwerk. "Ich fand sie nur ein bisschen trocken an den Seiten." Alex (31) hat mit mehr Aromen gerechnet: "War gut, aber nichts, was ich so super spektakulär fand."

Dann serviert Tobi Rinderbrust mit Polenta und grünen Bohnen. "Ohhh, ein gefülltes Polenta-Türmchen", raunt Alex, als sie die Hauptspeise erblickt. "Richtig fluffig", gefällt Dolores die Konsistenz der Beilage. "Das Ragout ist sehr, sehr zart", genießt Nicole (52) das Fleisch. "Das Ragout war Weltklasse", legt Dolores sogar einen drauf.

Auf Marcels Frage, wie Tobi auf die Idee mit Ragout und Kurzgebratenem gekommen sei, erzählt der Gastgeber: "Ich habe ein paar Leute, die relativ kreativ sind und auch so was studiert haben, und die gesagt haben: Ok Tobi, wir lassen uns was einfallen." Hinter seinem Dinner steckt also ein ganzes Team. "Ich habe ein Projekt daraus gemacht", lacht er. Gemeinsam wurde dann in der Küche am perfekten Menü getüftelt und experimentiert.

Spontanes Schoko-Fondue ein "lustiger Gag"

"Ich habe in einem Mango-Dorf gelebt", kennt Tobi durch seinen Aufenthalt in Indien den Geschmack einer reifen Mango. Um seinen Gästen dieses Geschmackserlebnis zu bieten, hat er eine Flugmango für sein Dessert gekauft. "Die Mango ist top", weiß Marcel die Qualität zu schätzen. Danach kommt die Überraschung: das Schoko-Fondue. "Hätte nicht sein müssen", trotzdem findet Alex die Idee ganz nett. "Es war ein lustiger Gag und was Persönliches."

Marcels Fazit: "Ich war überrascht, dass das Menü, was sich heute Mittag im Interview relativ einfach gelesen hat, doch mit ein bisschen Raffinesse heute Abend auf den Tisch kam." Dafür bekommt Tobi 31 Punkte und den vorerst zweiten Platz.