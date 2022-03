Serien zu "Mass Effect" und "Fallout" sind bereits beschlossene Sache. Nun plant Amazon US-Berichten zufolge die Umsetzung eines weiteren prominenten Spielekrachers: "God of War".

Nicht wenige Games-Verfilmungen scheiterten famos - umso erstaunlicher, dass sich Hollywood und die neuen Streaming-Giganten davon nicht abschrecken lassen, zahlreiche Vorlagen umzusetzen. Neben Netflix aktuell ganz vorne mit dabei: Amazon.

Serien zu "Fallout" und "Mass Effect" sind bereits beschlossene Sache, nun soll ein weiterer Gaming-Kracher folgen. Laut einem Bericht von "Deadline.com" arbeitet man zusammen mit Sony an einer Realverfilmung der Action-Adventure-Reihe "God of War", die sich um den Rachefeldzug des kahlen Spartaners Kratos gegen die Götter des Olymp und des hohen Nordens dreht.

Insider-Quellen sollen der US-Seite verraten haben, dass sich Amazon aktuell in Verhandlungen befände. Als Produzenten werden Mark Fergus, Hawk Ostby und Rafe Judkins genannt, die unter anderem für die Sci-Fi-Serie "The Expanse" sowie die Fantasy-Reihe "Das Rad der Zeit" verantwortlich zeichneten. Ebenfalls mit an Bord: Sony Productions und Sony Pictures Television. Der noch für 2022 angekündigte PlayStation-Titel "God of War: Ragnarok" dürfte die Neugier auf die Serie sicherlich noch weiter anfachen.

Videospiele als Erfolgsrezept

"God of War" ist nur eine von vielen Umsetzungen von PlayStation-Marken für Kino, TV oder Streamingdienste. Mit "Uncharted" schaffte unlängst eines der erfolgreichsten Action-Adventures den Sprung auf die große Kinoleinwand und feiert dort, nicht zuletzt dank Hauptdarsteller Tom Holland ("Spider-Man") enorme Erfolge. Der Survival-Trip "The Last Of Us" wiederum wird aktuell zur HBO-Serie, die voraussichtlich 2023 starten soll. Ebenfalls als Teil einer Medien- und Markenoffensive von Sony bestätigt: die Verfilmung von "Ghost Of Tsushima". Regie soll der Action-Experte Chad Stahelski führen, der gerade an "John Wick 4" mit Keanu Reeves arbeitet.

