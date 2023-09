Apple verabschiedete sich beim iPhone 15 und passenden Accessoires der Umwelt zuliebe von seinen Lederhüllen. Die nachhaltigere Alternative, die der HighTech-Konzern aus Cupertino als "Finewoven" (deutsch: "Feingewebe") bezeichnet, scheint aber bei Weitem nicht so "hochwertig" und "robust" zu sein wie beworben - im Gegenteil.

Einige Nutzer berichten bereits nach kurzer Zeit von sichtbarem Verschleiß an den Rändern sowie von Fusseln und Fahrern. Diesen Eindruck konnte auch die "The Verge"-Testerin Allison Johnson bestätigen. Bereits direkt nach dem Auspacken bemerkte sie erste Macken an den Rändern ihrer Magsafe-Hülle - Kratzer mit einem Fingernagel hinterließen gar dauerhafte Spuren auf dem Stoff, der zu großen Teilen aus Recycling-Materialien besteht.

Angesichts des hohen Preises von 59 Dollar beziehungsweise 69 Euro für eine Handyhülle ist das Mikrotwill nach Ansicht der Technikexpertin nicht den Anforderungen des Alltags gewachsen. Sie wolle sich gar nicht ausmalen, wie "Feingewebe"-Accessoires aussehen, wenn sie ein Jahr lang Autoschlüsseln, Münzen und anderen Gegenständen in ihrer Handtasche ausgesetzt sein würden.

Ihr Fazit fällt entsprechend ernüchternd aus: Die Hüllen seien schlecht, "richtig schlecht".

Do you have any good suggestions for a high-quality leather case? I'm not a fan of the new #FineWoven cases. #iPhone15 #Case pic.twitter.com/I1lfKOeiD2