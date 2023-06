Der erste Trailer zu "Kraven the Hunter" ist veröffentlicht - und verheißt nichts Gutes für zartbesaitete Kino-Fans: Der Vorgeschmack auf die Origin-Story des "Spider-Man"-Bösewichts ist sehr blutig ausgefallen.

Der erste Trailer zu "Kraven the Hunter" zeigt, dass Sergei Kravinoff a.k.a. Kraven ( Aaron Taylor-Johnson) ordentlich zuschlägt und -beißt. Der Film markiert den ersten Solo-Auftritt des "Spider-Man"-Bösewichts auf der Leinwand und wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Die Origin-Story wird ab ab dem 5. Oktober 2023 im Kino zu sehen sein. In der Geschichte erhält Kravinoff, der Sohn eines Großwildjägers (gespielt von Russell Crowe), nach einer folgenreichen Begegnung mit einem Löwen Superkräfte: Fortan verfügt er nicht nur über die Reflexe einer Raubkatze, sondern auch über deren Beißkraft.

Das Action-Epos von Regisseur J.C. Chandor erhält in den USA aufgrund seiner brutalen und blutigen Bilder ein R-Rating - und ist dort somit nur für Erwachsene zugänglich. Der Film rund um die bestialische Figur gehört zum sogenannten SSU (Sony's Spider-Man Universe), zu dem auch die beiden "Venom"-Filme und "Morbius" gehören. Obwohl es einige lose Verbindungen zum Marvel Cinematic Universe ( MCU) gibt, funktionieren diese Filme eigenständig und bisher ohne Spider-Man selbst. In dem abenteuerlichen Fantasy-Streifen sind auch Ariana DeBose als Calypso und Alessandro Nivola als Rhino zu sehen.