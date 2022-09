In der zweiten Ausgabe der funk-Sendung "Kreuzverhör" beantworten deutsche Spitzenpolitikerinnen und -politiker Fragen über Themen, die junge Menschen bewegen. Können sie die Jugend von ihren Ansichten überzeugen?

Seit den Bundestagswahlen 2021 hat Deutschland nicht nur eine neue Regierung, es hat sich seither auch vieles auf der Welt geändert. Steigende Energiepreise, Angriffskrieg in der Ukraine, Pandemie, Auswüchse des Klimawandels ... - Die Liste ist lang. Auch junge Menschen machen sich immer mehr Gedanken über ihre Zukunft, hinterfragen die politischen Herangehensweisen und verlangen Klartext von den Verantwortlichen. Durch funk haben sie nun die Möglichkeit dazu: Der öffentlich-rechtliche Anbieter fürs jüngere Publikum will deutsche Politikerinnen und Politiker ins "Kreuzverhör" nehmen.

In der zweiten Ausgabe der Sendung stellen sich Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Carsten Linnemann (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Janine Wissler (DIE LINKE) und Christian Lindner (FDP) den Fragen des funk-Publikums. In dieser Reihenfolge stehen sie bei einem jeweils 30-minütigen Interview Rede und Antwort und müssen versuchen, die jungen Leute von ihren Ideen zu überzeugen. Dabei sprechen die Politiker nicht nur über einen möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets oder Waffenlieferung an die Ukraine, sondern auch über interne Probleme in der jeweiligen Partei. Dazu spielt ihnen das Moderationsteam verschiedene Statements vor, zu denen sie Stellung beziehen müssen.

Die Fragen werden im Duo von Jan Schipmann, Parshad Esmaeili, Mirko Drotschmann und Victoria Reichelt gestellt. Ab Donnerstag, 15. September, 18.00 Uhr, werden die Interviews in voller Länge bei funk auf YouTube und als Podcast veröffentlicht. Ausschnitte werden auf Instagram und TikTok hochgeladen.