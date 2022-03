Mehr als eine Woche nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine ist das Informationsbedürfnis bei Kindern sehr groß. Fürs Wochenende plant der KiKA deshalb einige Sondersendungen und Online-Angebote.

Seit über einer Woche herrscht Krieg in Europa. Die dramatische Situation in der Ukraine beschäftigt nicht nur Erwachsene, auch Kinder haben zahlreiche Ängste und Fragen. Der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF nimmt sich dieses Themas an. Dazu haben die Programmverantwortlichen aus Erfurt fürs Wochenende mehrere Sondersendungen angesetzt.

Am Samstag, 5. März, zeigt KiKA eine Sonderausgabe der Kindernachrichtensendung "logo!" um 19.50 Uhr. Unter dem Titel "logo!: Krieg in der Ukraine - Eure Fragen" wird die Redaktion auf die zahlreichen Zuschriften junger Zuschauerinnen und Zuschauer aus den vergangenen Tagen eingehen: Fragen wie "Wird es einen Weltkrieg geben?" oder "Wie wird den Menschen in der Ukraine geholfen?" sollen dabei kindgerecht und unter Einsatz von grafischen Erklärvideos und Drehbeiträgen beantwortet werden. Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, wird zudem seine Einschätzung der Lage abgeben.

Weitere Sondersendungen am Wochenende

Direkt im Anschluss, um 20 Uhr, folgt eine weitere Sondersendung: In "KiKA LIVE - Hilfe für die Ukraine" berichtet Moderator Ben Blümel von einer Friedensdemonstration in Berlin. Außerdem trifft der 40-Jährige Schülerinnen und Schüler, die den Menschen in der Ukraine helfen wollen, und einen Graffiti-Künstler, der gegen den Krieg sprayt, und er erlebt, wie die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin begrüßt werden.

Am Sonntag, 6. März, zeigt KiKA um 8.55 Uhr eine Ausgabe des vom WDR produzierten Nachrichtenmagazins "neuneinhalb kompakt" zum Thema "Krieg in der Ukraine". Um 20 Uhr widmen sich Moderator Tim Gailus und seine Kollegin Soraya Jamal bei "Team Timster" dem Thema Fake-News in Krisenzeiten: Gemeinsam mit der "Tagesschau"-Redakteurin Anna Metzentin zeigen sie dabei, wie sich herausfinden lässt, ob eine Nachricht richtig oder falsch ist.

Online-Angebote für Kinder und Eltern

Neben dem linearen Programm gibt es auch online zahlreiche Informationsangebote vom KiKA: Die Sondersendung "logo!" ist nach der Ausstrahlung wie gewohnt auch in der ZDFmediathek, auf www.kika.de/logo sowie in der Handy-App "KiKA Player" abrufbar. Auf www.logo.de sowie bei Instagram unter @zdflogo gibt es zudem weitere Hintergrundinformationen und Bildstrecken zum Krieg in der Ukraine.

Darüber hinaus gibt es eine direkte Anlaufstelle für besorgte Kinder und Jugendliche auf www.kika.de: Unter der Rubrik "Finde Hilfe, frag Sabine" finden sich verschiedene Kontaktmöglichkeiten wie etwa "Die Nummer gegen Kummer". Am Samstag, 5. März, soll es zudem zwischen 20 und 21 Uhr einen Live-Chat mit der Fachberaterinnen und Fachberatern der Diakonie sowie der Professorin für Internationale Politik und Konfliktforschung, Sophia Hoffmann, geben. Unter www.kika.de/erwachsene finden Eltern zudem Anregungen und Tipps zum Umgang mit Nachrichten, die Angst machen.