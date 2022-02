Mit "Wind of Change" lieferten die Scorpions um Frontmann Klaus Meine den Soundtrack zum Mauerfall und eine Friedenshymne. Angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine meldet sich der Sänger nun voller Sorge zu Wort.

Bei der deutschen Wiedervereinigung stand Klaus Meine mit seiner Band Scorpions in der ersten Reihe. Die Friedenshymne "Wind of Change" avancierte zum Soundtrack eines Aufeinandertreffens einstiger Feinde und beendete musikalisch den Kalten Krieg. Was für die Band folgte, war sogar eine Einladung in den Kreml, zum damaligen Präsidenten Michail Gorbatschow. Umso erschütterter zeigte sich Meine nun 31 Jahre später im Nachgang der russischen Invasion in der Ukraine. "Das ist ein dunkler Tag für Europa, ein dunkler Tag für die Welt, ein dunkler Tag für die Demokratie", sagte der Künstler im Interview mit "Radio BOB!".

"Es ist einfach erschreckend, aufzuwachen und die News zu hören, da geht eine lange Zeit, in der wir in Europa in Frieden gelebt haben, zu Ende", gab Meine einen Einblick in seine Gefühlswelt. Nun sei es wieder so weit, dass viele Menschen Angst vor Krieg hätten, stellte der 73-Jährige fest. "Ich hätte nicht geglaubt, dass wir so einen Moment überhaupt wieder erleben." Außerdem versicherte er: "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, und wir hoffen, dass der Dialog trotzdem nicht abreißt und das große Blutvergießen vermieden wird."