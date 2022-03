Seit dem Wochenende informiert Kavita Sharma für RTL und ntv live aus Kiew. Die derzeitige Lage in der ukrainischen Hauptstadt sei "bedrückend", so die erfahrene Kriegsreporterin.

Bereits seit mehreren Wochen befindet sich Kavita Sharma in der Ukraine, um dort über die Lage seit dem Einmarsch russischer Truppen zu berichten. Nun informiert die Kriegsreporterin das TV-Publikum bei RTL und ntv direkt aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Die Lage in Kiew ist bedrückend. Viele Bewohner haben die Stadt verlassen, es herrscht Verzweiflung, aber wir sehen auch erbitterten Widerstand", so die 42-Jährige laut RTL über die derzeitige Situation vor Ort.

Sharma berichtet von "humanitären Katastrophen"

Seit dem Wochenende ist Sharma in der ursprünglich knapp drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner umfassenden Stadt im Einsatz. "Menschen suchen Schutz in Kellern, weil sie sich in ihren eignen Wohnungen nicht mehr sicher fühlen, denn niemand weiß, wo die nächsten Raketen einschlagen könnten", berichtet die Journalistin. "Vor den Toren der Stadt wird gekämpft, es spielen sich hier in der Region und im ganzen Land humanitäre Katastrophen ab."

Sharma hat indische Wurzeln und arbeitete bereits für den britischen Sender Channel 4, die arabische TV-Station Al-Arabiya und die Deutsche Welle. Die gebürtige Berlinerin sei "eine der besten Kriegsreporterinnen der Welt", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS. "Sie und ihr Team arbeiten hochprofessionell. Gemeinsam mit ihr, ihrem speziell ausgebildeten Team vor Ort und der Redaktion in Deutschland bewerten wir mehrmals täglich die Sicherheitslage vor Ort." Laut RTL befinden sich zudem weitere Reporterinnen und Reporter in Orten wie Lemberg, Odessa und Moskau sowie an den ukrainischen Grenzen zu Polen und Rumänien.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS, betonte am Montag: "Wir sind nach Kiew zurückgekehrt, weil wir unserer Aufgabe - wahrhaftig und nah von den Menschen in der Ukraine zu berichten - weiter gerecht werden wollen. Besonders in dieser Phase dieses Krieges. Die Welt blickt auf Kiew und das Schicksal dieser Stadt."