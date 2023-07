Promis stehen immer im Zentrum der Aufmerksamkeit und werden öfters zur Zielscheibe von negativer Kritik oder Beschimpfungen. So auch Schauspielerin Kristin Davis. Doch mittlerweile hat die 58-Jährige eine Möglichkeit gefunden, um damit besser umzugehen.

Kristin Davis gehört seit den späten 90er-Jahren zum Hauptcast der Kult-Serie "Sex and the City". Schon damals schlüpfte sie an der Seite von Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Cattrall in die Rolle der hoffnungslosen Romantikerin Charlotte York. Auch in der Serien-Fortsetzung "And Just Like That ..." (exklusiv auf Sky und beim Streaming-Service WOW ) spielt die heute 58-Jährige seit Ende 2021 wieder ihre Paraderolle. Ein mutiger Schritt, der neben jeder Menge Lob auch Kritik mit sich brachte. Vor allem das veränderte Aussehen von Davis rückte immer wieder in den Fokus der Social-Media-Diskussionen.

Gegenüber der Agentur teleschau verriet die 58-Jährige nun, was sie von der Kritik und den fiesen Kommentaren im Netz hält. "Ich denke, wir alle gehen mit Feedback unterschiedlich um", so die Schauspielerin, "Sarah Jessica Parker zum Beispiel hat sich damit gar nicht beschäftigt oder versucht, es zu vermeiden, eine Rezension zu lesen. Cynthia Nixon schaut sich wiederum alles ganz genau an. Und ich bin irgendwo dazwischen."

Auch mit der neuen Staffel sorgt "And Just Like That..." für jede Menge Gesprächsstoff im Netz. Für Davis ist dies jedoch kein Grund zur Sorge. "Man kann nicht versuchen, jeden zufriedenzustellen, weil das unmöglich ist. Aber ich denke trotzdem, dass wir uns grundsätzlich um unsere Fans und wie sie sich fühlen kümmern." Sie fügte hinzu: "Wir wussten, dass einige Themen in der Serie schockierend sein werden. 'Sex and the City' war jedoch schon immer schockierend. Manchmal vergessen die Leute das."

"Auf dem Gebiet habe ich noch jede Menge zu lernen"

Mit welchem überraschenden Thema sich Davis in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." beschäftigen muss? Teenager-Jungfräulichkeit! Gegenüber teleschau verkündete die zweifache Mutter lachend: "So weit bin ich in mit meinen eigenen Kindern Gott sei Dank noch nicht. Ich weiß, dass das passieren wird und wir irgendwann diese Konversationen führen werden."

Davis: "Ich habe eine Patentochter, die in ihren 20-ern ist. Einmal fing sie an, mit mir über das erste Mal zu reden, und ich meinte nur: 'Ich kann das nicht. Ich weiß, ich sollte die coole Tante sein, mit der man über alles reden kann, aber ich sterbe gerade. Ich kann das nicht hören!' Ich kämpfe ein bisschen damit. Ich selbst schaue meine Tochter an und denke: Oh Gott, niemand wird gut genug für dich sein. Niemand! Auf dem Gebiet habe ich noch jede Menge zu lernen."