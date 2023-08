Popstar Drake machte es am Donnerstag in seiner Instagram-Story öffentlich: Ja, er ist der neue Besitzer des imposanten Kronenrings des 1996 erschossenen Rappers Tupac Shakur. Für das Schmuckstück zahlte der 36-Jährige deutlich mehr als die ursprünglich geschätzten 300.000 Dollar.

Der imposante Kronenring des 1996 verstorbenen Rappers Tupac Shakur hat nach vielen Jahren den Besitzer gewechselt: Am Donnerstag ersteigerte der kanadische Sänger und Rapper Drake das Schmuckstück - für mehr als eine Million Dollar, wie "CBS News" berichtet. Damit wechselte der Ring für das Dreifache des ursprünglich geschätzten Preises von 300.000 Dollar den Besitzer.

Das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby's kürte den Ring zum wertvollsten Hip-Hop-Artefakt, das jemals versteigert wurde. Mit dem Erwerb des Rings stellt Drake einen weiteren Rekord auf: Das Stück ist auch das einzige Hip-Hop-Artefakt, das für mehr als eine Million Dollar über den Ladentisch ging. Drakes Instagram-Story bestätigte den zunächst mysteriösen Kauf.

Laut Sotheby's hat Tupac den Ring zusammen mit seiner Patentante Fula entworfen. Die Herstellung habe mehrere Monate gedauert. Schließlich steckte ihn der Rapper bei seinem letzten Auftritt bei den MTV Video Music Awards 1996 an seinen linken Ringfinger. Eine Woche später wurde er im Alter von nur 25 Jahren in Las Vegas erschossen. Die Gravur deutete auf die Verlobung des Künstlers mit der Schauspielerin Kidada Jones hin.

Knapp 30 Jahre Polizeiarbeit im Mordfall Tupac Shakur

Die Ermittlungen in dem Fall dauern seit fast 30 Jahren an. Erst vergangene Woche machte die Polizei von Las Vegas eine Hausdurchsuchung in Henderson, Nevada, öffentlich, die im Zusammenhang mit dem Mord an Shakur stehen soll. Medienberichten zufolge gehört das Haus der Ehefrau von Duane Keith "Keefe D" Davis, einem Mitglied der kalifornischen Gang The South Side Compton Crips.

Ob bei der Durchsuchung Beweismittel sichergestellt wurden, die zu einer Klärung des Mordes beitragen könnten, ist nicht bekannt.