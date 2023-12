"Wenn es regnet, schüttet's", sagt der Volksmund. Und für Lena Meyer-Landrut (32) lief 2023 bisher gesundheitlich nicht wirklich gut. Reitunfall im Sommer, Krankenhausaufenthalt am zweiten Advent. Ein Post der Sängerin verunsichert ihre Fans noch mehr.

Bei einem Reitunfall zog sich Lena Meyer-Landrut im August einen doppelten Kreuzbeinbruch zu. Was sie am zweiten Advent in die Notaufnahme brachte, verriet sie bislang nicht. Sie teilte ihren 5,7 Millionen Instagram-Followern in einer Story lediglich mit: "Ich liege flach wie schon lange nicht mehr."

Jetzt sorgte sie mit einem neuen Instagram-Beitrag für weitere Verunsicherung bei ihren Fans. Er lässt sich so deuten, dass die Sängerin zumindest einen ordentlichen "Winterblues" hat.

Zu zwei Gegenlichtaufnahmen von ihrem Fotografen Eric Joel Nagel schrieb Meyer-Landrut: "Zwei in einem. Und ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus, und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit." Danach ließ sie tief in ihr Seelenleben blicken: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich, und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren ... auf der Suche nach mir um mich in diesem dunkelen Gewüst aus Schneeregen wieder zu finden."

Lena Meyer-Landrut; "Ich sehne mich nach Sonne , nach Leichtigkeit"

In Kommentaren sprangen Meyer-Landrut ihre Follower mit aufmunternden und mitfühlenden Kommentaren zur Seite. "Schatten ohne Licht gibt es nicht, manchmal hilft nur die Zeit", schreibt eine Followerin. "Don't loose yourself. Just take a break and take care of you." - "Verlier dich nicht. Nimm dir einfach eine Pause und kümmere dich um dich", riet eine andere.

Eine dritte munterte mit "'Nach jedem Sturm folgt Sonnenschein'. Bleib stark liebe Lena", auf und schickte "ganz viel Liebe an dich". Ein anderer gab praktische Tipps: "Nu sabbel nich ! Kind+Kegel => ab in die Sonne, Vitamin D3 tanken => gesund werden."

Fans sorgen sich um Lena Meyer-Landrut: "Ich hoffe, dir geht es wieder besser"

Der Beitrag stand im krassen Gegensatz zu einer Instagram-Story, die Meyer-Landrut nur wenige Stunden zuvor postete. Darin war sie in mehreren kurzen Clips gut gelaunt bei einem Workshop im St. Oberholz Reatreat Im Gutshof Woldzegarten in Mecklenburg zu sehen - sogar bei einer kleinen Schneeballschlacht.

Fans fragten sich, ob es sich bei der kryptischen Sommersehnsuchts-Nachricht nur um einen temporären "Winterblues" oder gar um Anzeichen einer Winterdepression handeln könnte. Diese wird laut der AOK tatsächlich in der dunklen Jahreszeit durch den Lichtmangel unterstützt. Sie kommt aber nur selten vor: Nur ein bis zwei Prozent der Deutschen leiden an Winterdepressionen.

Die Gedanken ihrer Fans sind bei ihrem Idol. Einer schrieb: "Du bist ein Mega Vorbild für so viele Menschen, besonders bei gefühlvollen Menschen jungen Frauen und empathischen Menschen. Bewahre deinen tollen unbeschwerten Charakter liebe Lena. Einen wunderschönen dritten Advent wünsche ich Dir und deinen Lieben." Eine andere wünschte: "Ich hoffe, dir geht es wieder besser."