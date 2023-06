Die Schweizer Künstlerin Evelyne (52) will an Tag 1 von "Das perfekte Dinner" in Zürich kleine Kunstwerke auf die Teller bringen. Allerdings macht ihr das Werkzeug einen Strich durch die Rechnung - und grüne Klekse an die Küchenwand ...

"Rezepte und ich, das ist keine gute Kombination", kocht Künstlerin und Bildhauerin Evelyne in Widen bei Zürich lieber kreativ. Die Telleranrichtung für ihr "Perfektes Dinner" hat sich die Auftaktgastberin der Schweizer Woche jedoch ganz präzise aufgezeichnet und an die Küchenschränke gehängt. Muss es nur noch so gelingen. Und wie sind die Schweizer so drauf? "Die sind schon ein bisschen Eigenbrötler. Die sind schon ein stolzes und stures Volk." Sie fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Aber sehr lieb." Ihren noch unbekannten Gästen tischt sie Folgendes auf:

Vorspeise: "Art on Rice" - Poke Bowl Interpretation

Hauptspeise: "I love Ku(h)ltur" - Kalbsfilet im Kräutermantel mit Beilagen

Nachspeise: "For the HeART" - Mousse und Orangen

Oli (46) und Bastian (38) stellen beim ersten Aufeinandertreffen fest: "Nein! Wir kennen uns von der Arbeit!" Laurence (57) erhofft sich vom Dessert heiße Orangen: "Flambieren wäre cool, so ein bisschen 70er-Jahre-Style." Bei der Erwartung an die Mousse bestätigt Rainer (59) sofort ein Schweizer Klischee, denn die muss "Schoki" sein.

Evelyne muss improvisieren: "Jetzt wird's wild!"

Der Aperitif mit Champagner findet am Flügel in Evelynes Showroom statt. Mit einem gut gelaunten "Viva" stoßen die Gäste mit der Gastgeberin an und lernen sich langsam kennen. Evelynes "Museum" beeindruckt. Auch an der gedeckten Tafel klingen erst einmal die gefüllten Weingläser, bevor sich Evelyne an die Poke Bowl macht.

Sie richtet lauwarmen Lachs mit Avocado, Mango, Sushi-Reis und Wasabi-Mayonnaise an. Doch als Evelyne die grüne Soße fürs filigrane Dekor aus der Dekorierflasche drückt, löst sich der Deckel und alles spritzt durch die Küche. "Die Soße ist explodiert!", lacht Evelyne und wischt die Spritzer von Wand und Boden. Also löst sie sich von ihrer künstlerischen Tellergestaltung und macht was Kreatives: "Jetzt wird's wild!" Das visuelle Ergebnis behagt nicht allen. "Für mich ist es schon etwas sehr wild zu- und hergegangen", hätte sich Laurence mehr Übersichtlichkeit gewünscht. Dafür schmeckt's umso besser.

Hauptgang extrem fein, aber kalt

Zu ihrem Kalbsfilet mit Beilagen serviert Evelyne auch ihre vorbereitete Veggie-Alternative, ein Beet Wellington. "Extrem fein", lobt Laurence. Leider hat sie auch einen großen Kritikpunkt: "Es war kalt." Rainer vermisst den Kräutermantel: "Fleisch perfekt, Kruste war keine Kruste."

"Ich mache nie Desserts", macht Evelyne heute eine Ausnahme. Es gibt Mascarpone-Mousse mit eingelegten Orangen. Rainer und Laurence bekommen leider nicht die erhoffte "Schoki-Mousse" mit schwarzer Schokolade. "Mir hat die Nachspeise besser geschmeckt als erwartet", gibt Bastian zu. "Es war nicht unbedingt mein Lieblingsdessert", fällt der letzte Gang für Oli etwas ab. Für Rainer ist es einfach nur ein "Zimt-Orangen-Mascarpone-Wölkchen, das keinen Eindruck hinterlässt". Mit 32 Punkten startet Evelyne trotzdem gut in die Woche.