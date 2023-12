Nackig auf Twitch? Nein! Doch! Oh! So lässt sich der Umgang des Streaming-Portals mit Nacktheit in den letzten Tagen zusammenfassen. Denn kurze Zeit nach einer Lockerung der Plattformregeln bezüglich entblößter Körperpartien, ruderte Twitch wieder zurück.

Twitch braucht Zuschauer. Die Streamer und Streamerinnen brauchen Zuschauer. Und Schaulustige zieht man mit freizügigen Videos an. Doch dann droht ein Schmuddel-Image. Die zu Amazon gehörende Videoplattform versuchte, dieses Dilemma zu lösen, indem man mit einer neuen Regel "künstlerische Nacktheit" erlaubte. Dieser Schritt war eine Reaktion auf den neuen Trend, bei dem die Content-Kreierenden einen Kamerawinkel wählten, der Nacktheit suggerierte, ohne sich komplett zu entblößen - beispielsweise indem nackte Schulter zu sehen war, aber der Bildausschnitt den Körper nur bis über der Brust zeigte.

Am 13. Dezember hieß es noch, dass diese Darstellungsform in Ordnung wäre, solange die Streamer und Streamerinnen nicht zusätzlich offensichtlich sexuelle Gesten ausführen würden. Twitch-Streamerin und OnlyFans-Model Morgpie wurde von Twitch nach einem solchen Stream verbannt. Allerdings erklärte sie auf X, dass sie nicht wegen der Oben-Ohne-Klausel gesperrt wurde, sondern wegen "Brüste-Klatschens außerhalb des Bildschirmbereichs".

Worum es Twitch eigentlich vornehmlich ging, war künstlerische Nacktheit in fiktionaler Form zu erleben - etwa in Form von Skulpturen, Animationen oder Zeichnungen. Diese Darstellungsformen von nackten Körperteilen sei seit dem 13. Dezember erlaubt, hieß es ursprünglich - so lange diese vom Creator unter dem Label "Sexuelle Themen" gekennzeichnet würde und keine sexuellen Handlungen darstellen würde.

Künstlerisch wertvoll oder Busenklatscher?

Viele Künstler freuten sich über die neue Freizügigkeit der Streaming-Plattform, da sie nun erstmals ihre Werke zeigen konnten, die vorher auf Twitch nicht erlaubt waren. Zudem wussten sie zu schätzen, dass die neuen offiziellen Formulierungen ihnen Klarheit gaben, wie weit sie in ihren Darstellungen gehen durften.

Doch schon wenige Tage später nahm Twitch die Neuregelung zurück und untersagte jegliche Art von realer oder fiktionaler Nacktheit, unabhängig vom Darstellungsmedium. "Das macht alles für alle kaputt", fasste der Online-Künstler Fuululuu seine Enttäuschung und die anderer kreativer Kollegen zusammen. Insbesondere darüber, schon einen Tag nach der freizügigen Neuregelung von Twitch gesperrt zu werden, stieß einigen Betroffenen bitter auf. Manche Accounts sind mittlerweile wieder freigegeben, aber die Community fühlt sich verwirrter denn je, was erlaubt ist und was nicht, so der Tenor.

In einer Antwort auf eine Anfrage von "Polygon.com" erklärte Twitch-Sprecherin Elizabeth Busby, dass man im Unternehmen unterscheiden würde, ob jemand sich an die kurzfristigen Regeln hielt oder ob jemand vorsätzlich die Nacktheits-Politik von Twitch untergraben wollte. Danach würden sich auch die Sanktionen und deren Aufhebung richten. Die ursprüngliche freizügigere neue Regelung sei "nicht so gedeutet worden, wie wir vorhatten", so Busby. Für die Anpassung kurz darauf hätte auch das Feedback der Community eine Rolle gespielt. "Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass wir mit dieser Veränderung zu weit gingen", so das Fazit der Unternehmenssprecherin.

Nicht zuletzt stelle Künstliche Intelligenz dabei eine Herausforderung dar: Digitale Kunst und von KI geschaffene, fotorealistische Motive seien bisweilen kaum zu unterscheiden. Abschließend entschuldigte sie sich für die Verwirrung, welche der rasche Meinungswechsel bei Twitch mit sich brachte.