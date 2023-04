Jetzt hat es der Bachelor auf einmal ganz eilig: Bei sechs Speed-Dates knutscht er fast mit jeder Frau: auch mit Jetty und Chiara, die bisher ungeküsst waren. Doch in der Nacht der Rosen lässt Konkurrentin Rebecca eine Bombe hoch gehen.

Next, please! In der aktuellen Folge macht "Der Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) kurzen Prozess: Der 32-Jährige bittet alle sechs Single-Frauen zum Speed-Date. Jede bekommt ganze drei Minuten mit ihm und klappert dabei exakt dieselben Stationen ab: Einmal kurz im Bus fahren, flugs was futtern, Kinoplakat bestaunen, einen Kaffee kippen und zu den Klängen einer Mariachikapelle (wir sind hier ja immer noch in Mexiko) unterm Regenschirm tanzen oder wahlweise knutschen. Oh, die Ironie! Selten wurde offener gezeigt, wie austauschbar die Kandidatinnen sind - Hauptsache, die Inszenierung stimmt.

Von Romantik kann aber gar keine Rede sein. Es ist alles furchtbar cringe anzusehen: Wie David Jackson jede Frau mit den immer gleichen Sprüchen durch das Date schleust. Wie er mit Wasser und Pizza (!) anstößt. Vor allem aber wie er vier von fünf Frauen unter dem künstlich daherplätschernden Schauer fragt: "Hast du schon mal im Regen geküsst?"

Rebecca ergreift die Initiative - der "Bachelor" reagiert kühl

Leider entgegnet keine der Frauen: "Was soll die abgeschmackte Frage?" Alle kichern wie 13-Jährige, sagen "Nein, habe ich noch nie!" und lassen sich dann (Überraschung!) vom Bachelor erst mal ordentlich abbusseln. Für Chiara und Jetty ist es der erste Kuss mit dem 32-Jährigen. Beide wirken danach, als hätten sie sehnlichst darauf hingearbeitet.

Bei Alyssa und Rebecca belässt es David Jackson bei der Frage, ob sie schon einmal im Regen getanzt hätten - ein klares Signal, dass kaum mehr Interesse besteht. Rebecca ist das egal, sie ergreift selbst die Initiative und zieht den Bachelor zu einem Kuss an sich heran. Der bedankt sich danach artig, wird aber schon beim nächsten Gruppendate sagen: "Rebecca steckt gefühlsmäßig ein bisschen mehr drin als ich." Rebecca ahnt davon nichts: "Er ist mein Ruhepol, das fühlt sich einfach gut an", freut sie sich.

Fake-Vorwurf in der "Nacht der Rosen": "Das ist schon eine Bombe"

Überhaupt hat die 28-Jährige noch Redebedarf: In der achten Nacht der Rosen bittet sie David Jackson zum Gespräch unter vier Augen. "Ich habe dir ja gesagt, dass es manche hier nicht so ernst meinen", raunt sie verschwörerisch. Nun lüftet sie ihr Geheimnis: "Ich meine damit Chiara", eröffnet sie dem Bachelor. Der ist von dieser Aussage komplett überrumpelt: "Es ist schade, dass mir das nicht schon vorher zugetragen worden ist", krittelt er. Denn: Eigentlich hatte er seine Wahl bereits im Vorhinein getroffen. Muss er nach Rebeccas Enthüllung etwa alles noch mal über den Haufen werfen? "Das ist schon eine Bombe", stöhnt der Bachelor.

Klar ist: Zwei Frauen müssen kurz vor den Dreamdates gehen. Die erste ist Alyssa. Die 35-Jährige hatte ihr Aus allerdings schon vorhergesehen: "Du hast dich richtig entschieden", nimmt sie es sportlich. Als David Jackson dann aber der vermeintlich falschen Fuffzigerin Chiara eine Rose gibt, erstarrt Rebecca. Der Bachelor entscheidet sich für die Münchnerin aber gegen sie. "Das tut schon weh", gesteht die 28-Jährige geknickt, als sie ohne Rose nach Hause geschickt wird. Auf die Dreamdates können sich nun Angelina, Lisa, Chiara und Jetty freuen. Geküsst hat der Bachelor mittlerweile jede von ihnen.