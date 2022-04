Remedy Entertainment und Rockstar Games kündigten überraschend ein Remake des ersten und zweiten Teils von "Max Payne" an. Der kultisch verehrte Third-Person-Shooter erscheint für PC, Xbox Series X/S und PS5.

Das finnische Studio Remedy lässt seinen Action-Helden Max Payne wiederauferstehen. "Wir freuen uns, dass wir nach Abstimmung mit Rockstar Games ein Remake der ikonischen 'Max Payne'-Teile 1 und 2 ankündigen dürfen", schrieb man - sehr zu Freude älterer Gaming-Semester - auf Twitter.

Mit dem Remake feiert eine weitere Kultfigur aus der Games-Historie ihr zeitgenössisches Comeback. 2001 eroberte "Max Payne" die Herzen von Third-Person-Shooter-Fans. Das lag zum einen an der ungewohnt erwachsenen Thriller-noir-Atmosphäre. Zum anderen an der grafischen Umsetzung: Die Optik war seinerzeit State-of-the-Art und der spektakuläre "Bullet Time"-Effekt bei Schießereien ein echter Hingucker, wenn auch "geklaut" von den "Matrix"-Filmen. 2008 kam "Max Payne" dann selbst auf die große Leinwand, dargestellt von Mark Wahlberg.

Max Payne hatte von Anfang an das Zeug zum Kultcharakter: Ein abgehalfterter Cop, der den Mördern seiner Familie hinterherjagt und nichts mehr zu verlieren hat. Über die Erzählstimme aus dem Off ließ Max die Spieler und Spielerinnen an seinen düsteren Gedanken teilhaben. Im Verbund mit den in Zeitlupe inszenierten Action-Szenen entstand so ein Meilenstein des Shooter-Genres. Das zwei Jahre später folgende "Max Payne 2: The Fall of Max Payne" wurde ebenfalls zum Publikumsliebling und gilt heute ebenso als Klassiker.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.



Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022

Comeback einer Legende

"Wir waren begeistert, als unsere alten Freunde von Remedy den Vorschlag machten, Remakes der originalen 'Max Payne'-Spiele zu entwickeln", wird Sam Houser, Präsident von Rockstar Games, in einer öffentlichen Erklärung zitiert, die auf der Investoren-Seite von Remedy Entertainment zu lesen ist. "Wir sind riesige Fans von dem, was Remedy über die Jahre geschaffen hat, und können es kaum erwarten, diese neuen Versionen zu spielen", so der Rockstar-Chef.

Auch der Remedy-CEO Tero Virtala freut sich: "'Max Payne' hatte immer einen speziellen Platz in unseren Herzen. Und wir wissen, dass Millionen von Fans das Gleiche fühlen." Man sei daher "unheimlich aufgeregt" und wolle "die Story, Action und Atmosphäre der originalen 'Max Payne'-Spiele auf eine neue Art zurückbringen".

Eingestuft als AAA-Produktion darf man von dem Remake, das beide Teile in einem Spiel vereinen soll, viel erhoffen. Technisch greift Remedy auf die eigene Northlight Engine zurück, die bereits in "Quantum Break" und "Control" genutzt werden soll. Erscheinen soll "Max Payne" für PC, PS5 und Series X/S. Noch befindet sich das Remake von "Max Payne" 1 und 2 nur in der Konzeptphase. Ein Release-Termin steht entsprechend noch in den Sternen.