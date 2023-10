Als "Erkan & Stefan" sorgten John Friedmann und Florian Simbeck für viele Lacher, doch 2007 trennten sie sich von ihren Rollen. Nun die große Überraschung: Sie kehren ins Fernsehen zurück.

In den 1990er-Jahren wurden John Friedmann und Florian Simbeck als "Erkan & Stefan" in ganz Deutschland bekannt. Mit ihren flotten Sprüchen und Wortschöpfungen machte sich das Komiker-Duo schnell einen Namen, bis sich die Komiker 2007 von ihren Paraderollen verabschiedeten. Danach traten sie nur noch vereinzelt als "Erkan & Stefan" auf. Nun kehren sie ins Fernsehen zurück.

Simbeck und Friedmann gehören zu den Kandidaten des neuen Reality-TV-Formats "Forsthaus Rampensau Germany". "Als Reality-TV-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre", erklärte das ehemalige Kult-Duo in einem Statement. Für sie wäre das Schlimmste, "wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen."

Trotz anfänglicher Bedenken würden sie sich auf "gute Laune, Humor und Esprit im Forsthaus Rampensau" freuen. Neben den Komikern werden auch Jasmin Herren und ihr Partner Philipp so wie Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifa dabei sein. Insgesamt werden 18 Kandidatinnen und Kandidaten an dem Format teilnehmen. Die Namen der übrigen sechs Promi-Paare sind noch nicht bekannt.

"Forsthaus Rampensau Germany": Darum geht's

Das Format besteht aus sieben Folgen und soll am Freitag, 8. Dezember, auf Joyn Plus+ starten. Dabei werden die Stars in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe in den österreichischen Bergen zusammenleben. Die Promis werden rund um die Uhr beobachtet und müssen Spiele in den Rubriken Wissen und Geschicklichkeit absolvieren.

"Forsthaus Rampensau" gibt es bereits in Österreich und wird dort als die erste Reality-Show behandelt. Beim Sender ATV hat das Format bereits zwei Staffeln erhalten. 2022 war die ehemalige "Dschungelcamp"-Kandidatin Tara Tabitha in der österreichischen Ausgabe zu sehen.