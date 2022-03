Sonic the Hedgehog ist neben Super Mario und Pac-Man eine der größten Ikonen der Videospiel-Geschichte - und inzwischen auch Filmstar: "Sonic the Hedgehog 2" läuft ab sofort im Kino. Diese Galerie verrät spannende Fun-Facts rund um Segas rasenden Igel.

Er läuft und läuft und läuft: Vor über 30 Jahren feierte "Sonic the Hedgehog" sein Debüt auf dem Sega Mega Drive und spurtete fortan in die Herzen der Videospiele-Fans. Mit "Sonic the Hedgehog 2" (ab sofort im Kino) durchlebt er nun auch schon sein zweites Leinwand-Abenteuer. Ein Rückblick auf die Historie des rasenden Igels.