Eine interaktive Serie zur "Borderlands"-Spielreihe soll es Zuschauern ermöglichen, im Kollektiv zu entscheiden, wie die Handlung für die Kammerjäger weitergeht. Ein Sendetermin für das Streaming-Abenteuer steht noch nicht fest. Auch vom abgedrehten Kinofilm hört man kaum etwas.

Das schrille Setting der "Borderlands"-Reihe bietet nicht nur Stoff für Videospiele. Am 9. August 2024 soll der bereits seit Langem abgedrehte Kinofilm zur Games-Marke mit Stars wie Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black und Jamie Lee Curtis anlaufen. Damit nicht genug: Basierend auf den verrückten Ideen der Loot-Shooter-Reihe soll zudem eine interaktive Streaming-Serie entstehen. Der Clou: Über die Schicksale der acht gestandeten Weltraum-Kammerjäger entscheiden die Zuschauer. Mit augenzwinkerndem Humor, waffenstarrender Action und vor allem charismatischen schrägen Vögeln wie Handsome Jack, der Sprengstoff-affinen Tiny Tina oder der sadistischen Influencerin des Calypso-Clans eignen sich die Zutaten der Spielereihe ebenso gut für eine Serie.

Neben einer neuen Story will die interaktive Serie auch frische Charaktere im "Borderlands"-Universum installieren. Die Handlung: Acht Vaulthunter buchen eine Führung auf dem Planeten Eden-6 (bekannt aus der "Borderlands 3"-Erweiterung "Guns, Love and Tentacles"). Doch die Expedition geht schief und die bunte Truppe strandet in einer Provinzstadt mit dem wenig einladenden Namen Greywater Junction. Dort werden die Kammerjäger bereits erwartet. Allerdings sind Banditen nicht das Empfanskomitee was man sich wünscht.

Was ist "Borderlands EchoVision Live"

Das Projekt, in dem die Zuschauer kollektiv bestimmen können, wie die Handlung weitergeht, nennt sich "Borderlands EchoVision Live". Entwickelt wurde die Idee von Genvid Entertainment - dem gleichen Team also, das auch die interaktive Serie "Silent Hill: Ascension" erdachte. Auf "PCGamer.com" werden die Showrunner zitiert, die erklären, dass anstatt einer linearen Handlung Zuschauer aus der ganzen Welt bestimmen können, "ob diese völlig neuen Charaktere es von den Nullen zu den Helden schaffen, wie sie mit dem Druck umgehen, wie sie sich zueinander verhalten und welche Art von Person - und zukünftiger Vault Hunter - jeder von ihnen ist".

Während "Silent Hill: Ascension" für dieses Jahr angedacht ist - wenn auch ohne konkreten Termin - hat sich weder Genvid noch Spielentwickler Gearbox bis dato zur geplanten Veröffentlichung von "Borderlands EchoVision Live" geäußert.