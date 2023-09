"Asterix & Obelix im Reich der Mitte", "Inside" und "Suspect - Staffel 1": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Asterix und Obelix, die Helden aus der seit 1959 existierenden französischen Comic-Reihe "Asterix", sind schon ordentlich herumgekommen. Sie waren in Ägypten und Amerika, versuchten sich bei den Olympischen Spielen und erschauderten ob der britischen Essgewohnheiten. Wildschwein mit Pfefferminzsoße? Die spinnen ..! Der vielleicht größte Kulturschock ihres Lebens steht den beiden tapferen Kriegern aber erst noch bevor. In der neuesten Realfilm-Adaption der Comicreihe verschlägt es sie ins ferne China. "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" erscheint nun ebenso wie der Psychothriller "Inside" und die erste Staffel der Thrillerserie "Suspect" auf DVD und Blu-ray.

"Asterix & Obelix im Reich der Mitte" (VÖ: 22. September)

"Asterix & Obelix im Reich der Mitte" war der erste Film der Reihe seit elf Jahren und der erste überhaupt, der nicht auf einem der Comics von René Goscinny und Albert Uderzo basiert. Die Macher wollten nach dem mäßigen Erfolg von "Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer Majestät" (2012) einen kompletten Neustart: Nicht mehr Gérard Depardieu gibt den Obelix, sondern Gilles Lellouche. Sein treuer Freund Asterix wird jetzt von Gillaume Canet verkörpert. Und wie landen die beiden Zaubertrank-Liebhaber nun ausgerechnet in China? Nach einem Staatsstreich flüchtet Kaisertochter Fu Yi (Julie Chen) nach Gallien und bittet um Unterstützung. Man folgt ihrem Ruf und haut jetzt eben nicht mehr römische Legionäre, sondern verräterische chinesische Soldaten aus den Latschen. So ganz ohne Rom geht es aber doch nicht: Vincent Cassel ist als Imperator Cäsar zu sehen und Fußball-Star Zlatan Ibrahimović feiert als Caius Antivirus nicht ohne Selbstironie sein Film-Debüt.

Preis DVD: circa 15 Euro

FR, 2023, Regie: Guillaume Canet, Laufzeit: 106 Minuten

"Inside" (VÖ: 29. September)

Survival inmitten sündteurer Kunst - die Situation, in der Willem Dafoe im Film "Inside" steckt, ist ziemlich speziell: Sieben Minuten hat Nemo (Dafoe), um in das Penthouse eines angesehenen Kunstsammlers einzusteigen, ein paar Gemälde von Egon Schiele einzupacken und wieder zu verschwinden. Mit dem "wieder verschwinden" wird es aber nichts. Das Hightech-Sicherheitssystem stürzt ab, während sich alle Türen verriegeln - Nemo ist gefangen. Und dann passiert ... nichts. Nemo hofft zunächst darauf, dass seine Komplizen ihn da herausholen. Aber die kommen nicht. Und auch sonst kommt niemand: nicht die zuständige Security, nicht die Polizei, nicht der Besitzer all dieser atemberaubenden Kunstwerke. Tagelang, wochenlang harrt Nemo aus, ganz auf sich allein gestellt. Irgendwann sind es Monate, die ihn langsam aber sicher um den Verstand bringen. Regisseur Vasilis Katsoupis brachte bislang nur eine Musiker-Dokumentation ("My Friend Larry Gus", 2015) auf die Leinwand und produzierte bis zuletzt Werbeclips in Athen. Mit "Inside" feiert er sein Spielfilmdebüt.

Preis DVD: circa 15 Euro

GR/DE/BE, 2023, Regie: Vasilis Katsoupis, Laufzeit: 100 Minuten

"Suspect - Staffel 1" (VÖ: 29. September)

Die Welt des Londoner Kommissars Danny (James Nesbitt) gerät völlig aus den Fugen: Seine Tochter Christina (Imogen King) soll Selbstmord begangen haben. Obwohl er keine sonderlich enge Beziehung zu Christina hatte, will der Polizist nicht an einen Suizid glauben. Stattdessen nimmt er die Ermittlungen selbst in die Hand. In der achtteiligen britischen Thrillerserie "Suspect" stellt er sieben Menschen, die eng mit seiner Tochter verbunden waren, zur Rede, die in seinen Augen für den Mord infrage kommen. Unter ihnen ist auch Ryan ("Outlander"-Star Sam Heughan), sein ehemaliger Partner bei der Polizei. "Suspect" ist ein Remake der dänischen Serie "Verdacht/Mord". Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.

Preis DVD: circa 17 Euro

GB, 2022, Regie: Dries Vos, Laufzeit: 187 Minuten