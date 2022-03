Alles nicht so einfach mit der Berühmtheit: Kunal Nayyar, bekannt aus "The Big Bang Theory" kann ein Lied davon singen. "Es gibt viele Leute da draußen, die nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache", sagte er nun in einem Interview.

Mit der Kult-Serie "The Big Bang Theory" schaffte Kunal Nayyar den internationalen Durchbruch! Als schüchterner Wissenschaftler Raj Koothrappali spielte er sich an der Seite von Hollywood-Stars wie Kaley Cuoco in die Herzen von vielen Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt. Mittlerweile brilliert der in Großbritannien geborene TV-Star auch in ernsteren Rollen. So ist der 40-Jährige aktuell beispielsweise in der hochspannenden Thrillerserie "Suspicion" auf Apple TV+ zu sehen. Wie er damit umgeht, überall erkannt zu werden? Gegenüber der Agentur teleschau gab Kunal Nayyar nun offen zu: "Man muss seine Berühmtheit als das sehen, was sie ist. Sobald man es zu ernst nimmt, berühmt zu sein, macht man einen verheerenden Fehler."

"Die Berühmtheit ist kein Dauerzustand, sondern sie kann auch schnell wieder verschwinden", erklärte der Schauspieler weiter. "Wenn du etwas hinterherrennst, das dir entwischt ist, dann verbringst du dein ganzes Leben damit, etwas zu jagen, das nicht wirklich existiert."

"Muss auch mehr darauf achten, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte"

Kunal erklärte zudem gegenüber teleschau, wie sich sein Leben seit der Erfolgswelle verändert hat: "Ich muss auf jeden Fall mehr aufpassen, was ich sage. Ich muss auch mehr darauf achten, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Es gibt nämlich viele Leute da draußen, die nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache." Er wisse nicht, warum das so ist, sagte der Star. "Ich weiß aber, dass wir in einer Zeit leben, in der man allgemein vorsichtiger sein muss, wenn es darum geht, was man sagt und macht. Gleichzeitig will ich natürlich auch niemanden mit meinen Worten verletzen. Deshalb versuche ich, verantwortungsbewusster zu sein."

Kunal hat sich aktuell wie viele andere Hollywoodstars in den Sozialen Medien für Frieden in der Ukraine stark gemacht und dafür von seinen Fans viel Zuspruch erhalten.