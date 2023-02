Dass Videospiele als eigenständige Unterhaltungsform mit künstlerischem Anspruch anerkannt werden, ist mittlerweile nichts Neues. Doch so weit wie "This War of Mine" hat es noch kaum ein Game geschafft: Es landete im legendären Museum of Modern Arts in New York.

Das Anti-Kriegsspiel "This War of Mine" von Studio 11 aus Polen ist museumsreif - im besten Sinne. Das digitale Mahnmal gegen den Krieg hat Einzug gehalten in eines der legendärsten Museen der Welt: das New Yorker Museum of Modern Art, kurz MoMA. Die erfolgreiche Überlebenssimulation, die Gamer zivile Schicksale in einem fiktiven Kriegsgebiet hautnah erleben lässt, ist Teil der Ausstellung "Never Alone: Video Games and Other Interactive Design".

Paul Galloway ist MoMA-Sammlungsexperte und Co-Kurator der Ausstellung, welche "die Kunst unserer Zeit und deren unglaubliche kreative Energie präsentieren soll". Videospiele sind laut Galloway "ohne Zweifel ein großer Teil davon". Diese würden oft als Spaß und Ablenkung gesehen, doch gäbe es auch immer mehr Games, die ihren Spielern mehr abverlangen. "'This War of Mine' machte mich traurig, ängstlich und sehr angespannt", erinnert sich der Kurator. "Es veränderte mein Verständnis davon, was 'Spielen' in einem Kriegsszenario bedeutet".

"Die Kunst unserer Zeit"

Während andere Titel Gamer eher in die Rolle von unkaputtbaren Elite-Kämpfern versetzen, versucht "This War of Mine" die realen Schrecken des Krieges spürbar zu machen - nicht mit Pathos und Drama, sondern mit leisen, aber authentischen Tönen. Mit seinen fragilen Zivlisten, die in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpfen, ist das Spiel beklemmend näher an der Wahrheit als es "Call of Duty", "Battlefield" und Co. je sein werden. Dass der Titel zum Exponat im MoMA avancierte, ist nicht die erste außergewöhnliche Ehrung des Spiels: In Polen wurde "This War of Mine" in den offiziellen Schullehrplan aufgenommen. Auch das Londoner Imperial War Museum widmete der Anti-Kriegssimulation einen Ehrenplatz.

36 Videospiele sind als permanente Ausstellungsstücke im MoMA, "das bedeutet, dass sie für immer hier sein werden", so Galloway. Das Spektrum reicht von Pac-Man über "Tetris", "Myst", "Portal" und "The Sims" bis "This War of Mine".

This War of Mine featured in The Museum of Modern Art in New York

