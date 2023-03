Nach einem überraschenden Comeback in ihrer alten "GZSZ"-Rolle im Jahr 2021 wurde es schlagartig still um Uta Kargel. Jetzt hat die Schauspielerin den Grund dafür offenbart: Sie ist heimlich Mutter geworden!

In der Rolle der lebensfreudigen Lena wurde Uta Kargel zu einem Publikumsliebling von Fans der Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Das ist nun fast 20 Jahre her: Kargel verkörperte Lena von 2004 bis 2006. Nach ihrem Ausstieg war Kargel in weiteren Rollen zu sehen: Am bekanntesten wurde sie dabei als Hauptfigur der sechsten Staffel von "Sturm der Liebe".

2021 kehrte Lena für zwei Folgen zurück in den Kollekiez. Fans, die sich Hoffnungen auf weitere Auftritte Kargels machten, wurden aber enttäuscht. Nicht nur in "GZSZ" war danach keine Spur mehr von der Schauspielerin. Sie zog sich allgemein aus dem Rampenlicht zurück, mit Ausnahme ihrer Fotografien, die sie regelmäßig mit ihren Followern auf Instagram teilt.

Auf derselben Plattform postete die 41-Jährige zum Weltfrauentag am 8. März ein Bild von sich mit einem Kind auf ihrer Schulter. Wie sie nun in einem Interview mit der Website "Goldene Kamera" bekannt gegeben hat, handelte es sich dabei um ihren eigenen Sprössling.

"Leben und Tod, Freud und Leid liegen oft so nah beieinander"

"Knapp zwei Wochen nach dem Tod meines Vaters ist unser Wunschkind zur Welt gekommen", sagte die Schauspielerin. "Leben und Tod, Freud und Leid liegen oft so nah beieinander, dass sie unweigerlich miteinander verknüpft scheinen." Bei dem Vater des Kindes handelt es sich um Kargels "große Jugendliebe", der sie während der Pandemie in Berlin wiederbegegnet sei. "Nun sind wir unzertrennlich", schwärmt sie.

Ihre kleine Familie habe "zunehmend viele Geschichten zu erzählen", erklärte Kargel weiter und fügte in Anspielung auf ihre derzeitige Lieblingsbetätigung hinzu: "auch in Form von Fotografien." Doch was ist mit der Schauspielerei? "Wieder als Schauspielerin arbeiten zu können, würde mich natürlich auch freuen", gibt sie zu. "Aber bis dahin sammle ich sehr gerne noch ein paar Lebenserfahrungen, Lachfalten und graue Haare, um etwas Abwechslung in mein Rollen-Repertoire zu bringen."