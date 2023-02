Letztes Jahr starb "Grease"-Star Olivia Newton-John nach den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Nun wurde ein Video veröffentlicht, in dem sie mit Countrysängerin Dolly Parton zu sehen ist. Zusammen nahmen sie ein Duett für Newton-Johns letztes Album auf.

Egal ob Schauspielerei oder Musik - Olivia Newton-John hat mit großer Leidenschaft gearbeitet und das bis zum Schluss. Im August 2022 erlag die vierfache Grammy-Gewinnerin ihrer Brustkrebserkrankung. Trotz der Krankheit stand die Sängerin noch im Studio, um Songs für ihr neues Album aufzunehmen.

"Just The Two Of Us: The Duets Collection (Vol. 1)" erscheint am Freitag, 5. Mai 2023, und versammelt verschiedene Duette aus der Karriere Newton-Johns, etwa mit Mariah Carey, Paul Anka oder ihrem "Grease"-Co-Star John Travolta. Für eine komplett neue Aufnahme stand die Schauspielerin und Sängerin mit Country-Legende Dolly Parton im Studio. Das Duett der beiden Frauen wurde nun in einem Video veröffentlicht.

"Mögest du in Frieden ruhen"

In dem Video ist zu sehen, wie die beiden Stars gemeinsam Partons Hit "Jolene" neu aufnehmen. "Ich bin so aufgeregt, mit Olivia Newton-John zusammenzuarbeiten, einer meiner Lieblingsmusikerinnen", schwärmt die Countrysängerin zu Beginn des Videos, "wir haben uns über die Jahre immer sehr nahe gestanden ... Ich bin einfach so stolz darauf, Teil dieses Duettprojekts zu sein."

Die Aufnahmen seien das letzte Mal gewesen, dass sich die Freundinnen gesehen haben. "Ich habe jeden Moment, den ich mit ihr verbringen konnte, geliebt", erklärte die 77-jährige Parton. "Ich war immer inspiriert von ihrem Mut, ihrer Zärtlichkeit, ihrer Bereitschaft und ihrer Entschlossenheit. Ich kann es kaum erwarten, das Album zu hören." Sie fügte hinzu: "Olivia, mögest du in Frieden ruhen. Du hast einen Platz hinterlassen, den niemand sonst je ausfüllen wird."