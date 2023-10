Er ist eines der prägenden Gesichter der Bundesliga-Historie - und feiert am 24. Oktober seinen 70. Geburtstag: Kurz vor seinem Ehrentag gibt Christoph Daum im "Doppelpass" seine Expertise zu den aktuell drängenden Fragen der Fußballbranche ab und blickt auf seine Karriere zurück.

Auch wenn Christoph Daums letzte Station als Trainer schon einige Jahre zurückliegt, hat sein Wort weiter Gewicht: Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb SPORT1 auf die Expertise der Bundesliga-Legende setzt. Der "Doppelpass" am Sonntag, 22. Oktober, 11.00 Uhr, wird zu Teilen auch eine Hommage an die sportliche Lebensleistung des Erfolgscoaches sein. Schließlich feiert Christoph Daum, der unter anderem den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen zu großen Triumphen führte, am 24. Oktober seinen 70. Geburtstag.

Wie gewohnt diskutiert "Doppelpass"-Moderator Florian König mit seiner Runde aber auch über die Tagesaktualität. Im Mittelpunkt dürfte unter anderem das Topspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 stehen. Außerdem bergen die Partien Borussia Dortmund gegen Werder Bremen und das Aufeinandertreffen des VfL Wolfsburg mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen Brisanz. Neben Christoph Daum geben Sebastian Kneißl (DAZN), Derek Rae (Bundesliga-Kommentator unter anderem für DFL und ESPN), Oliver Müller (freier Journalist und Podcaster) und die SPORT1-Experten Stefan Effenberg und Alfred Draxler ihre Expertise ab.

Christoph Daums Leben steht auch im Mittelpunkt des Dokumentarfilms "Daum - Triumphe & Skandale", der ab 27. Oktober bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW zu sehen ist. Streng chronologisch erzählt, kommen Familie und Weggefährten zu Wort, Fans dürfen Christoph Daum noch einmal feiern. Neben den sportlichen Errungenschaften zeigt der gelungene Filmbeitrag aber auch private Seiten am Jubilar, etwa seinen Kampf gegen den Krebs.