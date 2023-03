"Party your Hasselhoff" lautete das Motto, unter dem David Hasselhoff bereits ab 15. März quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren wollte. Nun jedoch musste der Entertainer alle Auftritte kurzfristig absagen - aufgrund einer Augeninfektion.

Zwei Wochen vor Start seiner "Party our Hasselhoff"-Tour hat David Hasselhoff alle geplanten Auftritte im deutschsprachigen Raum abgesagt. "Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden - etwas, das wichtiger denn je geworden ist. Wir hatten eine schöne Show auf die Beine gestellt, die alle begeistert hätte. Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt", wird der 70-Jährige in einer Erklärung des Hamburger Konzertveranstalters River Concerts zitiert.

Alle Auftritte abgesagt

Geplant waren insgesamt zehn Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz - unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Wien und Zürich. Starten sollte die zweiwöchige Tournee am 15. März in Regensburg. Ersatztermine gibt es nicht; stattdessen sei es möglich, eine Rückerstattung an den jeweiligen Vorverkaufsstellen einzufordern.

Wann und ob Hasselhoff hierzulande wieder auftreten wird, bleibt abzuwarten - sein Statement beendete der Sänger jedoch mit den verheißungsvollen Worten: "P.S.: Ich komme wieder ..."